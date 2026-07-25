МВД: Мошенники пугают российских пенсионеров снижением пенсии

В ведомстве предупредили, что аферисты звонят пенсионеру, представляются работником Пенсионного фонда и заявляют о допущенной ошибке в документах, из-за которой будет изменен размер пенсии. Гражданину советуют записаться на прием для перерасчета. Испуганный пенсионер называет злоумышленнику код из сообщения, якобы необходимый для записи на прием, и разговор прекращается.

Через некоторое время с человеком связываются неизвестные, которые заявляют о взломе личного кабинета на портале госуслуг и попытке списать деньги. Затем с пенсионером общаются лжесотрудники Банка России и ФСБ, которые предлагают снять и перевести деньги на «безопасный счет», из-за чего пенсионер лишается средств.

МВД напомнило, что работники банков, государственных и силовых структур никогда не просят о переводе денег на счета. В таких звонках необходимо сразу прекращать разговор.

Ранее россиян предупредили, что мошенники создают фальшивые домовые чаты в мессенджерах под видом официальных служб ЖКХ.

