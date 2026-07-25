В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали пять человек

Массированную воздушную атаку ВСУ отразили в Ростовской области в ночь на 25 июля. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, средства ПВО отработали во всех районах, были уничтожены беспилотники и ракеты. В результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали четверо мужчин, в Красносулинском районе - еще один мужчина. Раненым оказали медицинскую помощь.

«Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове», - сообщил Слюсарь в мессенджере «Макс».

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадавших оперативно доставили в больницы.

