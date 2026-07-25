Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в сфере энергетики
25 июля 202608:30
Юлия Савченко
Россия и Куба прорабатывают ряд совместных проектов, в том числе в энергетике. Об этом рассказал посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, в двусторонней российско-кубинской повестке есть целый ряд проектов представляющих взаимный интерес.
«В том числе связанных с энергетической сферой», - указал Коронелли.
Ранее на Кубе произошла серия масштабных сбоев в энергосистеме, так, за 6-14 июля полное отключение национальной электроэнергетической системы фиксировалось трижды.
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