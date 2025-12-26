МВД предложило упростить подачу документов для экзамена на права

Желающие сдать экзамен на водительские права смогут не прикладывать медицинскую справку при подаче заявления через портал Госуслуг, если сведения о медзаключении уже есть в государственных реестрах. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного МВД и вынесенного на общественное обсуждение.

Согласно документу, заявитель вправе не представлять справку при наличии данных о выданном медицинском заключении в федеральном реестре, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.