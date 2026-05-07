Водителям назвали обязательные бумажные документы при отсутствии интернета
Пустой бумажный бланк извещения о ДТП должен находится в бардачке автомобиля даже у самого аккуратного водителя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил юрист компании «Прагмат» Ильяс Калинкин.
Он отметил, что это выручит автовладельца в случае, если интернет недоступен, или при наличие проблем с оформлением электронного европротокола.
По словам эксперта, также следует иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО. Кроме того, при отсутствии интернета выручат бумажные оригиналы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.
«Также стоит держать банальную шариковую ручку и несколько чистых листов бумаги... Поиск пишущего предмета – последнее, что стоило бы держать в голове в ситуации с ДТП», — добавил Калинкин.
Ранее Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести цифровые паспорта автомобилей с полной историей машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
