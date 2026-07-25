В Кировской области объявят трехдневный траур после ракетного удара ВСУ

Ранее стало известно об атаке ВСУ на предприятие в Кирове. Жертвами удара стали шесть человек, 26 человек пострадали.

«Подписал указ об объявлении трехдневного траура... в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», - сообщил Соколов в мессенджере «Макс».

Дни траура установлены 25, 26 и 27 июля. В регионе в том числе приостановят спортивные, культурные, зрелищные мероприятия и примут дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей.

