В Кировской области объявят трехдневный траур после ракетного удара ВСУ

Трехдневный траур объявили в Кировской области после ракетного удара по предприятию, в результате которого погибли шесть человек. Об этом заявил глава региона Александр Соколов.

В Кирове шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по предприятию

Ранее стало известно об атаке ВСУ на предприятие в Кирове. Жертвами удара стали шесть человек, 26 человек пострадали.

«Подписал указ об объявлении трехдневного траура... в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова», - сообщил Соколов в мессенджере «Макс».

Дни траура установлены 25, 26 и 27 июля. В регионе в том числе приостановят спортивные, культурные, зрелищные мероприятия и примут дополнительные меры безопасности в местах массового нахождения людей.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ТраурВСУКировская Область

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