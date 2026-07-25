Трамп пошутил, что будет баллотироваться на четвертый срок

«Я рад объявить о своем намерении - и это своего рода сенсация - баллотироваться на четвертый срок на пост президента», – заявил политик.

Как отметил Трамп, он «победил трижды» и сделает это еще раз.

Следующие выборы президента США пройдут в 2028 году. Текущий президентский срок для Трампа - второй, при этом политик не признает свое поражение в голосовании в 2020 году, победу в котором одержал Джо Байден.

