Трамп пошутил, что будет баллотироваться на четвертый срок

Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне пошутил, что планирует баллотироваться на «четвертый срок». Об этом пишет РИА Новости.

Трамп пожаловался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты

«Я рад объявить о своем намерении - и это своего рода сенсация - баллотироваться на четвертый срок на пост президента», – заявил политик.

Как отметил Трамп, он «победил трижды» и сделает это еще раз.

Следующие выборы президента США пройдут в 2028 году. Текущий президентский срок для Трампа - второй, при этом политик не признает свое поражение в голосовании в 2020 году, победу в котором одержал Джо Байден.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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