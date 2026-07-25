Над территорией России уничтожили 328 украинских БПЛА
Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали почти 330 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20:00 мск 24 июля т. г. до 08:00 мск 25 июля т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, ПВО сбила дроны в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Чувашии, Марий Эл, Башкортостане, Калмыкии и над водами Азовского моря.
Ранее стало известно, что в Ростовской области после воздушной атаки ВСУ пострадали пять человек.
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