В МВД рассказали, что отсутствие паспорта не является основанием для задержания

Отсутствие у человека внутреннего российского паспорта не может быть основанием для задержания гражданина сотрудником полиции. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин в интервью ТАСС.

Он отметил, что паспорт необходим для предъявления полицейскому в случае, если он хочет установить личность человека.

«Мы все прекрасно понимаем, что задержание проводится по конкретно существующим основаниям, предусмотренным законом о полиции», - подчеркнул Васенин.

Глава пресс-службы уточнил, что основаниями для задержания могут быть факты совершения преступления или административного правонарушения, нахождение человека в розыске как скрывшегося от следствия либо суда, если гражданин числится пропавшим без вести. Такие случаи - основание для доставления, и правоохранителю необходимо установить личность человека, для чего потребуется паспорт.

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