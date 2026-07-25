Постпред Гатилов: Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона

Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не продлили из-за позиции США, выразивших готовность задействовать возвратный ядерный потенциал. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат напомнил, что срок действия соглашения не продлили в феврале «из-за позиции Вашингтона».

«Проигнорировав ранее выдвинутое нами конструктивное предложение по поддержанию сдержанности и предсказуемости в стратегической сфере, американцы заявили, что теперь у них есть "свобода рук" и они могут действовать с позиции силы», - сказал Гатилов в беседе с РИА Новости.

По его словам Вашингтон пока не ведет речи на официальном уровне о прямом наращивании количества ядерных боезарядов. Однако США подтвердили готовность оперативно задействовать так «возвратный потенциал» и переоборудовать часть своих самолетов под доставку ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости разработки нового, более современного и усовершенствованного соглашения, которое заменит СНВ-3.

