Постпред Гатилов: Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона
Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не продлили из-за позиции США, выразивших готовность задействовать возвратный ядерный потенциал. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат напомнил, что срок действия соглашения не продлили в феврале «из-за позиции Вашингтона».
«Проигнорировав ранее выдвинутое нами конструктивное предложение по поддержанию сдержанности и предсказуемости в стратегической сфере, американцы заявили, что теперь у них есть "свобода рук" и они могут действовать с позиции силы», - сказал Гатилов в беседе с РИА Новости.
По его словам Вашингтон пока не ведет речи на официальном уровне о прямом наращивании количества ядерных боезарядов. Однако США подтвердили готовность оперативно задействовать так «возвратный потенциал» и переоборудовать часть своих самолетов под доставку ядерного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости разработки нового, более современного и усовершенствованного соглашения, которое заменит СНВ-3.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Постпред Гатилов: Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона
- Над территорией России уничтожили 328 украинских БПЛА
- В РФ изменят регламент экзаменов на водительские права
- В МВД рассказали, что отсутствие паспорта не является основанием для задержания
- Россия и Куба прорабатывают совместные проекты в сфере энергетики
- В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга
- В Кировской области объявят трехдневный траур после ракетного удара ВСУ
- В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали пять человек
- МВД: Мошенники пугают российских пенсионеров снижением пенсии
- Трамп пошутил, что будет баллотироваться на четвертый срок