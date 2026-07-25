В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Александр Ремезков предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарии направили соответствующее обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
«Мы предлагаем рассмотреть возможность установления налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере... не менее 100 тысяч рублей для лиц, включенных в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток», - указано в послании.
Депутаты отметили, что донорство костного мозга - важный вид помощи, но для него не действуют существенные меры господдержки.
Как указал Миронов в беседе с РИА Новости, в России каждый год проводится почти 2,5 тысячи операций по пересадке костного мозга. В связи с этим развитие и популяризация донорства становится важнейшей задачей, а специальный вычет позволит поддержать доноров и привлечь внимание к важности операций по пересадке костного мозга.
Ранее в России включили в перечень 14 высокозатратных нозологий препарат для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге.
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