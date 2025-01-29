«Маловато часов»: Автомобилисты выступили против обучения на права экстерном

«Я считаю, что этот законопроект не пройдет, потому что уже многое было сделано по увеличению часов практики. Это интересы ГАИ, они принимают экзамены, их позиции очень сильные в Госдуме. Мы никого не хотим обижать, но значительное число законопроектов носят характер пиара. С другой стороны, у нас есть вузы, где есть дневное отделение и заочное, но главным критерием всегда выступают знания. Так и в этом случае. Мне лично кажется, что 30 часов – это маловато, но никто не запрещает гражданину брать уроки частным образом. Люди все разные, кому-то будет достаточно. Для среднего человека 30 часов все-таки мало. Настоящим водителем человек становится спустя сто тысяч километров, очень много деталей надо освоить. Без практики постоянной хорошим водителем не стать», - отметил он.

При этом Ольшанский уверен, что уменьшение количества часов вождения не должно сказаться на безопасности на дорогах, так как экзамены все равно придется сдавать.

«Если сотрудники ГИБДД будут халтурно проверять экзамены, тогда это приведет к негативным результатам. Если люди подготовятся не очень основательно, а недобросовестные сотрудники закроют на это глаза, тогда да. Здесь взаимосвязь двух ступеней, а не одной», - добавил собеседник НСН.

В Национальном союзе автомобилистов ранее призвали бороться с практикой покупки медицинских справок, необходимых для получения водительских прав. Этим пользуются наркозависимые и алкоголики, уверены в организации. Общественники предложили сделать обязательной сдачу и прикрепление анализов на наркотики, а также создать базу граждан, наблюдающихся у врачей, психиатров и наркологов, чтобы отслеживать процесс излечения, передает «Радиоточка НСН».

