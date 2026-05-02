В Республике Алтай создадут новую игорную зону

В свою очередь эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин считает, что разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию в регионе «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток.

«Организацию новых игорных зон в каких-то медвежьих углах я не приветствую, потому что из этого ничего не выйдет. Установят 10-20 столов, на этом все закончится. Бюджет будет получать в год 20-30 млн рублей. Это же не игорная зона, просто разрешение заниматься азартными играми. Ну, где эти Лас-Вегасы необыкновенные? Целесообразно было бы создать игорные зоны рядом с городами-миллионниками, в 20-30 км. Тогда это были бы серьезные поступления в бюджет. Например, под Москвой, на Рижском шоссе. И это была бы действительно развитая зона с большим количеством игорных заведений. То, что на Алтай или в Сибирь туристы едут необыкновенным потоком, мы этого не наблюдаем. Как и в Калининградскую игорную зону. Люди не поедут далеко играть в азартные игры. Тем более, что средняя заработная плата в стране невелика. А те, кто может себе позволить играть, и так это делают. В Алтайский край такие граждане точно не поедут, а отправятся в Сочи — там и ближе, и теплее, и интереснее. Туризм вдруг на Алтае (после создания казино – прим. НСН), не вспыхнет», - подчеркнул он в беседе с НСН.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что легализация онлайн-казино в России приведет к росту недовольства граждан и ударит по престижу государства.