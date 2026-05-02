В Республике Алтай создадут новую игорную зону
Соответствующий закон уже подписал президент Владимир Путин.
В России создадут новую игорную зону. Она появится в Республике Алтай. В стране уже действуют четыре таких зоны. При этом туроператоры считают, что регион сам по себе и без азартных игр привлекает путешественников.
НОВАЯ ИГОРНАЯ ЗОНА
2 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай. Документ включает этот регион в перечень российских субъектов, в которых можно создавать подобные объекты, так как республика обладает таким же туристическим потенциалом.
До этого глава Республики Алтай Андрей Турчак говорил, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Политик уточнил, что это будет не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной четко очерченной территории, с жесткими правовыми рамками и госконтролем. Это будет шестая игорная зона в РФ.
По закону в России запрещено казино. Однако в ряде регионов есть специальные игорные зоны. Это часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр.
Игорные зоны не могут быть созданы на землях населенных пунктов, за исключением создания зоны в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирование и строительство которых не осуществлялись за счет бюджетных ассигнований или средств Госкорпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, а также создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта в Крыму.
В настоящее время в стране создано четыре таких игорных зоны: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Игорная зона «Золотой берег» в Крыму находится на стадии строительства.
ПРИВЛЕЧЕТ ЛИ ИГОРНАЯ ЗОНА ТУРИСТОВ НА АЛТАЙ?
По предварительным оценкам, игорная зона в Республике Алтай создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей. В своем Telegram-канале Андрей Турчак подчеркнул, что эти средства будут направлены на решение соцвопросов.
При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с НСН заметил, что Республика Алтай привлекает туристов сама по себе, и наличие там казино станет всего лишь дополнительным фактором поездки для большинства отдыхающих.
«Туристы-игроки в игорных зонах есть, и посещаемость растет. За прошедший год рост где-то 12-15% в целом по всем зонам. Лидер здесь, конечно, Красная поляна, она обеспечивает больше половины всего потока играющих. Но никто не проводил исследования, в какой мере на это влияет наличие зоны или ее отсутствие. В действующих игорных зонах я вижу очень мало туристов, которые приехали, руководствуясь только этими соображениями. Грубо говоря, если люди приехали в Сочи, в Красную поляну, то не потому, что там есть казино, а потому что это классные горы, классные подъемники и так далее. Здесь на первом месте все-таки сама туристическая поездка, а вечером, да, они могут зайти в игорную зону. Алтай — прекрасное место, популярное, турпоток растущий. И вряд ли кто-то скажет жене и детям: мы летим в Республику Алтай, потому что папа будет играть в казино. Это какое-то дополнительное развлечение для туристов, но оно не генерирует турпоток. Локация сама по себе хороша, а казино будет каким-то дополнительным аргументом и первое время не очень важным. Если оценивать вклад игорных зон именно в турпоток, я думаю, это несколько процентов», - объяснил он.
В свою очередь эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин считает, что разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию в регионе «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток.
«Организацию новых игорных зон в каких-то медвежьих углах я не приветствую, потому что из этого ничего не выйдет. Установят 10-20 столов, на этом все закончится. Бюджет будет получать в год 20-30 млн рублей. Это же не игорная зона, просто разрешение заниматься азартными играми. Ну, где эти Лас-Вегасы необыкновенные? Целесообразно было бы создать игорные зоны рядом с городами-миллионниками, в 20-30 км. Тогда это были бы серьезные поступления в бюджет. Например, под Москвой, на Рижском шоссе. И это была бы действительно развитая зона с большим количеством игорных заведений. То, что на Алтай или в Сибирь туристы едут необыкновенным потоком, мы этого не наблюдаем. Как и в Калининградскую игорную зону. Люди не поедут далеко играть в азартные игры. Тем более, что средняя заработная плата в стране невелика. А те, кто может себе позволить играть, и так это делают. В Алтайский край такие граждане точно не поедут, а отправятся в Сочи — там и ближе, и теплее, и интереснее. Туризм вдруг на Алтае (после создания казино – прим. НСН), не вспыхнет», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что легализация онлайн-казино в России приведет к росту недовольства граждан и ударит по престижу государства.
