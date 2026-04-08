Только 5% игроков на ставках предложили считать больными лудоманией
Людям важно рассказывать о последствиях возможной лудомании, важна профилактика, сказал НСН Николай Оганезов.
Только 5% игроков имеют симптоматику, на которую должны обратить внимание психиатры, остальные 95% е являются лудоманами, сказал с пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
«Я выступаю за то, чтобы взгляд на проблему лудомании был более профессиональный, чтобы это не превращалось в компанейщину, которая не приносит никакой пользы. Проблемных игроков — 95%. Это не лудоманы. Только 5% имеют какую-то симптоматику, на которую должны обратить внимание психиатры. Молодые люди ищут вариант, где можно легко заработать. Они обращаются к ставкам. Но это не болезнь. Важен вопрос профилактики. Людям нужно объяснять, рассказывать последствия всего этого, ведь многие этого не понимают», — сказал собеседник НСН.
С 1 сентября 2026 года лудомания (игровая зависимость) будет лечиться наравне с наркоманией и алкоголизмом — об этом сообщил Минздрав. В России от неё страдают, по оценкам, от 5% до 12% взрослых — в основном мужчины 18-35 лет, но проблема всё чаще затрагивает и подростков.
Масштаб явления глобальный: по данным ВОЗ, ежегодно с игровой зависимостью сталкиваются 350 млн человек, а за последние 10 лет число игроманов выросло на 500%. Лудомания меняет психическое здоровье на подсознательном уровне и нередко приводит к депрессии, апатии и подавленному настроению. По оценкам экспертов, от 13% до 40% игроков с такой зависимостью совершают попытки самоубийства, а суицидальные мысли возникают у 32–70%.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович сказал НСН, что психологи стараются убедить всех, что существуют люди, которые страдают от привязанности к видеоиграм, но это не так.
- Депутат Свинцов назвал Telegram ресурсом для оппозиции
- Трамп: Поставляющие Ирану оружие страны получат пошлины в 50%
- Создатели Max объяснили выброр названия для мессенджера
- Вэнс назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана
- Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием Ирана»
- «Взять ремень и привести в чувство»: Как распознать тунеядца среди лудоманов
- Лавров: Россия желает умиротворения Ближнего Востока
- Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября
- Ставки и эскроу-счета: Почему россияне не спешат брать ипотеку