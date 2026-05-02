В Амстердаме попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»

В Амстердаме неизвестные попытались сорвать ежегодную акцию памяти «Бессмертный полк». По сообщению корреспондента ТАСС, группа мужчин в чёрных масках преследовала участников шествия и выкрикивала неонацистские и русофобские лозунги.

Злоумышленники держали плакаты с кощунственными надписями и карикатурами, пытались вклиниться в колонну и помешать проведению мероприятия. При этом они скрывали лица масками и уклонялись от съёмки.

Несмотря на провокации, участники акции в сопровождении полиции смогли пройти по центральным улицам города с портретами Героев Великой Отечественной войны.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала, что в этом году акция «Бессмертный полк» состоится в ряде государств.

ФОТО: SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС
