В Амстердаме попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
В Амстердаме неизвестные попытались сорвать ежегодную акцию памяти «Бессмертный полк». По сообщению корреспондента ТАСС, группа мужчин в чёрных масках преследовала участников шествия и выкрикивала неонацистские и русофобские лозунги.
Злоумышленники держали плакаты с кощунственными надписями и карикатурами, пытались вклиниться в колонну и помешать проведению мероприятия. При этом они скрывали лица масками и уклонялись от съёмки.
Несмотря на провокации, участники акции в сопровождении полиции смогли пройти по центральным улицам города с портретами Героев Великой Отечественной войны.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала, что в этом году акция «Бессмертный полк» состоится в ряде государств.
- Группа Placebo выпустила новую версию песни «The Lady of the Flowers»
- В Амстердаме попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»
- Россиян предупредили об ответственности за неправильное использование георгиевской ленты
- На афишах концертов «Иванушек International» второе слово будут зачеркивать
- СМИ: ОАЭ открыли воздушное пространство страны
- Напавшего на свердловского губернатора Паслера оренбуржца арестовали за мат
- В Республике Алтай создадут новую игорную зону
- Путин подписал закон о передвижных аптеках
- Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП
- Путин подписал закон об открытии игорной зоны на Алтае