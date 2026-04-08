В Госдуме заявили, что проигрывают в борьбе с нелегальными букмекерами
Нелегальный игорный бизнес начинает побеждать, сказал в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Рынок букмекеров впервые за три года показал снижение, что говорит о том, что государство проигрывает в борьбе с нелегальным сектором экономики, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Сегодня была статья, в которой говорится о том, что рынок букмекеров впервые за три года показал снижение, сокращение выручки. О чем это говорит? Теневая часть, нелегальный игорный бизнес, начинает побеждать. Это значит, что мы как государство, как регулятор азартных игр проигрываем в борьбе с нелегальным сектором экономики. Это не в нашей юрисдикции. Значительная часть доходов с этой нелегальной части уходит на борьбу с нашей страной. Это факт», — сказал Кирьянов.
Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов, в свою очередь, отметил, что за два минувших года аудитория активных игроков сократила на миллион человек.
«За 2024-2025 год аудитория активны игроков сократилась на миллион человек. Это помимо того, что финансовые показатели резко упали. А куда делись эти люди?» — сказал собеседник НСН.
Кирьянов добавил, что эти игроки перешли в «серую» зону.
«Сегодня эти люди делают ставки в нелегальном секторе», — указал Кирьянов.
Оганезов указал, что порядка половины легального сектора ставок на спорт приходится на нелегальный.
«Свыше 50% от легального сектора приходится на нелегальный. Недавно стало известно, что за 2025 год было заблокировано 200 тысяч сайтов. Огромная цифра», — добавил Оганезов.
Минздрав объявил, что с 1 сентября 2026 года лечение лудомании (игровой зависимости) поставят в один ряд с терапией наркомании и алкоголизма. В России эта проблема затрагивает, по разным оценкам, от 5% до 12% взрослого населения — чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако зависимость всё активнее распространяется среди подростков.
Ранее психолог Дарья Яушева говорила, что головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Где взять миллиарды: Почему Россия не может создать аналог GTA
- «Приехали на следующий день!»: «Кривая линия» помогла жителям Поварово
- Начнем с роботов: Ученые заявили, что Россия готова к полету на Марс
- В Госдуме ответили на обращение Зеленского по поводу прекращения огня
- Овечкина снова номинировали на премию «Билл Мастертон трофи»
- Власти Ирана назвали стоимость прохода танкеров через Ормузский пролив
- «Коней на переправе не меняют»: Как Вэнс поможет Орбану остаться у власти
- Плати с комфортом: Иностранным туристам упростят расчёты в России
- В Госдуме заявили, что проигрывают в борьбе с нелегальными букмекерами
- Нарколог рассказал, почему лудоманию нельзя вылечить без врача