Кирьянов добавил, что эти игроки перешли в «серую» зону.



«Сегодня эти люди делают ставки в нелегальном секторе», — указал Кирьянов.



Оганезов указал, что порядка половины легального сектора ставок на спорт приходится на нелегальный.



«Свыше 50% от легального сектора приходится на нелегальный. Недавно стало известно, что за 2025 год было заблокировано 200 тысяч сайтов. Огромная цифра», — добавил Оганезов.

Минздрав объявил, что с 1 сентября 2026 года лечение лудомании (игровой зависимости) поставят в один ряд с терапией наркомании и алкоголизма. В России эта проблема затрагивает, по разным оценкам, от 5% до 12% взрослого населения — чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, однако зависимость всё активнее распространяется среди подростков.



Ранее психолог Дарья Яушева говорила, что головная боль и агрессия могут быть симптомами игромании у ребенка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

