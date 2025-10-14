«В республику и так едут очень много туристов. Только в прошлом году турпоток превысил 2 млн отдыхающих. Там предусмотрен отдых на любой кошелек — есть и пятизвездочные отели, и отели ниже уровнем, и просто домики на берегу. На Алтае не только природная красота — здесь делаются и уникальные археологические находки. Это основной туристический регион в России. Понятно, что если мы говорим об игорной отрасли, о строительстве казино, речь идет об экономической составляющей, об увеличении бюджета региона. Но нужно рассматривать также социальную и юридическую сторону этой медали. Мы понимаем, что россияне по-разному относятся к игорному бизнесу, особенно в период спецоперации. Думаю, что следует провести общественные слушания, привлекать общественность, которая должна высказать свое мнение. Думаю, если для людей создадут рабочие места и предложат достойную зарплату, население против не будет», — сказала Глазкова.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил, что разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию в регионе «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

