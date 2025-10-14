В Госдуме назвали условие открытия игорной зоны на Алтае
Сегодня Алтай — основной туристический регион в стране, игорную зону здесь можно будет открыть только с согласия местных жителей, сказала НСН Анжелика Глазкова.
Игорную зону на Алтае можно будет открыть только после проведения публичных слушаний, если население региона одобрит нововведение. Об этом НСН заявила депутат от Алтайского края, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.
Минфин России разработал законопроект, предполагающий возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По мнению Глазковой, курорт и без игорной зоны отличается высоким турпотоком, а перед ее открытием необходимо посоветоваться с местными жителями.
«В республику и так едут очень много туристов. Только в прошлом году турпоток превысил 2 млн отдыхающих. Там предусмотрен отдых на любой кошелек — есть и пятизвездочные отели, и отели ниже уровнем, и просто домики на берегу. На Алтае не только природная красота — здесь делаются и уникальные археологические находки. Это основной туристический регион в России. Понятно, что если мы говорим об игорной отрасли, о строительстве казино, речь идет об экономической составляющей, об увеличении бюджета региона. Но нужно рассматривать также социальную и юридическую сторону этой медали. Мы понимаем, что россияне по-разному относятся к игорному бизнесу, особенно в период спецоперации. Думаю, что следует провести общественные слушания, привлекать общественность, которая должна высказать свое мнение. Думаю, если для людей создадут рабочие места и предложат достойную зарплату, население против не будет», — сказала Глазкова.
Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил, что разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию в регионе «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
