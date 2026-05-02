Напавшего на свердловского губернатора Паслера оренбуржца арестовали за мат

Инцидент произошёл на стадионе «Екатеринбург‑Арена» во время митинг‑концерта в честь Праздника Весны и Труда. Таспаков в спортивном костюме попытался подбежать к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, когда тот фотографировался с участницей мероприятия. Мужчина был остановлен охраной в метре от главы региона. В ответ на это он выругался — на него составили протокол.



В пресс‑службе судов региона уточнили, что Таспаков полностью признал вину в суде. Постановление пока не вступило в законную силу: его можно обжаловать в течение 10 дней. По данным департамента информационной политики, в результате инцидента никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

