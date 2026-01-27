Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино, сообщает «Коммерсант». Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма, Минфин утверждает, что в случае поддержки идеи доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно. Марченко подчеркнул, что инициатива небезопасна для населения.

«Отрицательно отношусь к этому. Мы не для того в начале 2000-х закрывали казино по всей стране, чтобы сейчас их по новой открывать, еще в онлайн формате. Онлайн-казино, конечно, будет иметь большую распространенность среди населения, в том числе, дети начнут играть. У нас немало людей, которые страдают лудоманией. Если будет открытый доступ в онлайн-казино, начнут играть и деньги проигрывать. Мы приводили эту сферу в порядок, подняли штрафы для казино. К примеру, когда людей, болеющих лудоманией, допускают к игре, существуют штрафы. А если будет онлайн-казино, все смогут заходить и играть. Я считаю, что министру Силуанову лучше поискать иные источники дохода для бюджета, более безопасные для населения. Лучше подумать, как промышленность поднять и держать на должном уровне, чтобы они платили налоги и пополняли бюджет, чем предлагать такие сомнительные инициативы, касающиеся онлайн-казино», - сказал он.

С 2009 года легально вести игорный бизнес в России можно только на территории специальных зон в Крыму, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В конце декабре 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает создать игорную зону на территории Республики Алтай, напоминает «Радиоточка НСН».

