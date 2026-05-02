СМИ: ОАЭ открыли воздушное пространство страны
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном снятии ранее введённых ограничений и открытии воздушного пространства страны, пишет эмиратское государственное агентство WAM.
Операции в воздушном пространстве возобновляются в полном объёме. В управлении подчеркнули, что решение принято после всесторонней оценки текущей обстановки и условий безопасности.
Ранее вице‑президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сказал НСН, что учитывая стабилизацию обстановки, конечно, стоит пересмотреть рекомендации по запрету возить организованных туристов в ОАЭ, однако это должен делать Минэкономразвития после оценки МИДа.
Горячие новости
