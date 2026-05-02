Путин подписал закон о передвижных аптеках
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации розничной торговли лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент пройдёт с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года в сельских населённых пунктах, где отсутствуют стационарные аптеки, медицинские организации и лицензированные фармацевтические предприниматели.
Передвижной аптечный пункт определяется как структурное подразделение аптечной организации — изолированный модуль на базе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя. Автомобиль должен быть оснащён оборудованием для автономной работы пункта.
В рамках эксперимента можно будет приобрести как распространённые лекарства, так и препараты под заказ. При этом из ассортимента исключены: препараты с наркотическими средствами, психотропные и сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарства, иммунобиологические препараты.
Порядок проведения эксперимента установит правительство РФ, а контроль за соблюдением требований возложен на Росздравнадзор.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ряде населенных пунктов страны появятся передвижные аптеки.
