Путин подписал закон о передвижных аптеках

Эксперимент пройдёт с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года в сельских населённых пунктах, где отсутствуют стационарные аптеки, медицинские организации и лицензированные фармацевтические предприниматели.



Передвижной аптечный пункт определяется как структурное подразделение аптечной организации — изолированный модуль на базе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя. Автомобиль должен быть оснащён оборудованием для автономной работы пункта.

В рамках эксперимента можно будет приобрести как распространённые лекарства, так и препараты под заказ. При этом из ассортимента исключены: препараты с наркотическими средствами, психотропные и сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарства, иммунобиологические препараты.



Порядок проведения эксперимента установит правительство РФ, а контроль за соблюдением требований возложен на Росздравнадзор.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ряде населенных пунктов страны появятся передвижные аптеки.

