Депутат Марченко назвал легализацию онлайн-казино ударом по престижу России
Онлайн-казино – сомнительный вид бизнеса, и его легализации может бросить тень на государство, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Евгений Марченко.
Легализация онлайн-казино в России приведет к росту недовольства граждан и ударит по престижу государства, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Евгений Марченко.
Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в России уже в апреле, пишет сетевое издание «Выберу.ру» со ссылкой на представителя одной из ведущих букмекерских контор. В январе 2026 года СМИ сообщали, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть такую возможность. В ведомстве уточняли, что в случае поддержки инициативы доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако Марченко подчеркнул, что не поддерживает идею.
«Я против этой инициативы. Считаю ее не полезной для России. В свое время мы потратили очень много сил, чтобы закрыть казино по всей стране. Сейчас, получается, мы к этому возвращаемся. Открываем казино, тем более в интернете. Даже если онлайн-казино будет под контролем государства, все равно не избежать негативных последствий для людей, которые начнут играть. В стране есть игорные зоны, в которых можно размещать обычное казино. На мой взгляд этого более чем достаточно. Онлайн-казино станет доступно как детям, так и взрослым. Там не отследить возраст игрока, человека, которые болеет игровой зависимостью или, например, стоит на учете в психоневрологическом диспансере», - сказал он.
По словам собеседника НСН, легализация онлайн-казино может ударить по престижу России, как государства.
«В итоге будет очень людей, проигрывающих в казино. Семьи пострадают, они будут всей этой ситуацией очень недовольны. То, что это казино фактически будет создано правительством Российской Федерации - вдвойне плохо. Казино - сомнительный вид бизнеса, в результате которого страдают люди. Когда этот бизнес, к примеру, контролирует мафия, все понятно. Там люди ради денег идут на все. Но когда государство начинает таким сомнительным видом бизнеса заниматься - это бьет по престижу. Люди начинают относиться плохо к тому, кто организовал онлайн-казино. Правительству не надо подставлять государство организацией такого сомнительного вида бизнеса», - объяснил он.
Легально вести игорный бизнес в России с 2009 года можно только на территории специальных зон в Крыму, Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. В конце декабре 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает создать игорную зону на территории Республики Алтай, напоминает «Радиоточка НСН».
- Депутат Марченко назвал легализацию онлайн-казино ударом по престижу России
