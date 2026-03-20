Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в России уже в апреле, пишет сетевое издание «Выберу.ру» со ссылкой на представителя одной из ведущих букмекерских контор. В январе 2026 года СМИ сообщали, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть такую возможность. В ведомстве уточняли, что в случае поддержки инициативы доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако Марченко подчеркнул, что не поддерживает идею.

«Я против этой инициативы. Считаю ее не полезной для России. В свое время мы потратили очень много сил, чтобы закрыть казино по всей стране. Сейчас, получается, мы к этому возвращаемся. Открываем казино, тем более в интернете. Даже если онлайн-казино будет под контролем государства, все равно не избежать негативных последствий для людей, которые начнут играть. В стране есть игорные зоны, в которых можно размещать обычное казино. На мой взгляд этого более чем достаточно. Онлайн-казино станет доступно как детям, так и взрослым. Там не отследить возраст игрока, человека, которые болеет игровой зависимостью или, например, стоит на учете в психоневрологическом диспансере», - сказал он.