На афишах концертов «Иванушек International» второе слово будут зачеркивать
На афишах группы «Иванушки International» отныне будет зачёркиваться слово International. При этом официального переименования коллектива пока не произошло, уточнил солист Андрей Григорьев‑Апполонов в беседе с ТАСС.
Артист напомнил, что идея отказаться от англоязычной части названия в визуальном оформлении возникла ещё пять лет назад, во время празднования юбилея группы. По его словам, изначально приставка International носила шутливый характер, а сейчас акцент решено сделать на основной части названия — «Иванушки», которая прочно ассоциируется с коллективом.
Инициатива зачёркивать слово на афишах принадлежит продюсеру группы, народному артисту России Игорю Матвиенко. Сам Матвиенко прокомментировал это так: «Это был прикол, который заметили, поздравляю».
Ранее в СМИ появилось фото афиши концерта группы, запланированного на 24 мая на «Сибирь‑арене» в Новосибирске, где слово International действительно перечёркнуто чёрными линиями.
Напомним, с 1 марта 2026 года в РФ вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. Тогда лидер группы «RADIO TAPOK» Олег Абрамов в беседе с НСН заявил, что еще не размышлял о смене названия.
