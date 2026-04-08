«Если человек признает, что у него есть зависимость, то он может ходить на групповую терапию. Заниматься с психотерапевтом самостоятельно, только на силе воли, очень тяжело. Особенно в том случае, если уже наступили серьезные последствия. Работа должна быть системной. Человек пробует отказаться от своей зависимости, пробует, если не получается, то идет к специалисту. Я знаю только такой путь. Многие пробуют, бросают каждый год», — сказал собеседник НСН.

С 1 сентября 2026 года лудомания (игровая зависимость) будет лечиться наравне с наркоманией и алкоголизмом — об этом сообщил Минздрав. В России от неё страдают, по оценкам, от 5% до 12% взрослых — в основном мужчины 18-35 лет, но проблема всё чаще затрагивает и подростков.



Ранее заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов заявил в пресс-центре НСН, что только 5% игроков имеют симптоматику, на которую должны обратить внимание психиатры, остальные 95% е являются лудоманами.

