«Медвежий угол»: Почему игорная зона не превратит Алтай в Лас-Вегас
Успешными станут игорные зоны либо в регионах с хорошей инфраструктурой, либо поблизости от городов-миллионников, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин.
Разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию в регионе «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин. По его мнению, настоящие игорные зоны возможно создать лишь вблизи городов-миллионников.
Новую игорную зону могут создать на Алтае. Соответствующий законопроект разработал Минфин РФ. В пояснительной записке к документу утверждается, что принятие и реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей республики. При этом в соседнем Алтайском крае уже работает своя игорная зона.
«Организацию новых игорных зон в каких-то медвежьих углах я не приветствую, потому что из этого ничего не выйдет. Установят 10-20 столов, на этом все закончится. Бюджет будет получать в год 20-30 миллионов рублей. Это же не игорная зона, просто разрешение заниматься азартными играми. Ну, где эти Лас-Вегасы необыкновенные? Целесообразно было бы создать игорные зоны рядом с городами-миллионниками, в 20-30 километрах. Тогда это были бы серьезные поступления в бюджет. Например, под Москвой, на Рижском шоссе. И это была бы действительно развитая зона с большим количеством игорных заведений», - считает Слободкин.
Само по себе создание игорной зоны на Алтае не приведет к резкому росту турпотока в регионе. Успешными в этом плане можно считать Сочи и Дальний Восток, но у них высокий туристический рейтинг был и до создания игорных зон, считает Слободкин.
«То, что на Алтай или в Сибирь туристы едут необыкновенным потоком, мы этого не наблюдаем. Как и в Калининградскую игорную зону. Люди не поедут далеко играть в азартные игры. Тем более, что средняя заработная плата в стране невелика. А те, кто может себе позволить играть, и так это делают. В Алтайский край такие граждане точно не поедут, а отправятся в Сочи - там и ближе, и теплее, и интереснее. Туризм вдруг на Алтае [после создания казино], не вспыхнет. Игорные зоны не показали необыкновенного увеличения туризма. Лучшие игорные зоны на Дальнем Востоке и в Сочи - это регионы с хорошей инфраструктурой, гостиницами», - добавил эксперт по игорному бизнесу.
Клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова ранее в пресс-центре НСН разъяснила, как у человека формируется лудомания.
