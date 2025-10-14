Разрешение на азартные игры на Алтае не приведет к созданию в регионе «российского Лас-Вегаса» и не оживит турпоток, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин. По его мнению, настоящие игорные зоны возможно создать лишь вблизи городов-миллионников.

Новую игорную зону могут создать на Алтае. Соответствующий законопроект разработал Минфин РФ. В пояснительной записке к документу утверждается, что принятие и реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места для жителей республики. При этом в соседнем Алтайском крае уже работает своя игорная зона.

«Организацию новых игорных зон в каких-то медвежьих углах я не приветствую, потому что из этого ничего не выйдет. Установят 10-20 столов, на этом все закончится. Бюджет будет получать в год 20-30 миллионов рублей. Это же не игорная зона, просто разрешение заниматься азартными играми. Ну, где эти Лас-Вегасы необыкновенные? Целесообразно было бы создать игорные зоны рядом с городами-миллионниками, в 20-30 километрах. Тогда это были бы серьезные поступления в бюджет. Например, под Москвой, на Рижском шоссе. И это была бы действительно развитая зона с большим количеством игорных заведений», - считает Слободкин.