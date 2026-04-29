Планируя отдых, большинство россиян не руководствуются тем, есть или нет поблизости казино, поэтому существенного роста турпотока в Республику Алтай именно из-за открытия игровой зоны не будет, но это направление и без того популярно само по себе, поделился мнением с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Сенаторы одобрили закон, включающий Республику Алтай в перечень регионов, где могут создаваться игорные зоны, сообщает РИА Новости. Отмечается, что она обладает таким же туристическим потенциалом, как и субъекты, на которые закон уже распространяется: Краснодарский, Алтайский и Приморский края, Калининградская область и Крым. По мнению Ромашкина, отследить влияние наличия казино на популярность туристического места крайне сложно.