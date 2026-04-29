Утром - горы, вечером - рулетка: Как вырастет турпоток на Алтай после открытия казино
Республика Алтай привлекает туристов сама по себе, и наличие там казино станет всего лишь дополнительным фактором поездки для большинства отдыхающих, рассказал НСН Сергей Ромашкин.
Планируя отдых, большинство россиян не руководствуются тем, есть или нет поблизости казино, поэтому существенного роста турпотока в Республику Алтай именно из-за открытия игровой зоны не будет, но это направление и без того популярно само по себе, поделился мнением с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Сенаторы одобрили закон, включающий Республику Алтай в перечень регионов, где могут создаваться игорные зоны, сообщает РИА Новости. Отмечается, что она обладает таким же туристическим потенциалом, как и субъекты, на которые закон уже распространяется: Краснодарский, Алтайский и Приморский края, Калининградская область и Крым. По мнению Ромашкина, отследить влияние наличия казино на популярность туристического места крайне сложно.
«Туристы-игроки в игорных зонах есть, и посещаемость растет. За прошедший год рост где-то 12-15% в целом по всем зонам. Лидер здесь, конечно, Красная поляна, она обеспечивает больше половины всего потока играющих. Но никто не проводил исследования, в какой мере на это влияет наличие зоны или ее отсутствие. В действующих игорных зонах я вижу очень мало туристов, которые приехали, руководствуясь только этими соображениями. Грубо говоря, если люди приехали в Сочи, в Красную поляну, то не потому, что там есть казино, а потому что это классные горы, классные подъемники и так далее. Здесь на первом месте все-таки сама туристическая поездка, а вечером, да, они могут зайти в игорную зону. Алтай — прекрасное место, популярное, турпоток растущий. И вряд ли кто-то скажет жене и детям: мы летим в Республику Алтай, потому что папа будет играть в казино. Это какое-то дополнительное развлечение для туристов, но оно не генерирует турпоток. Локация сама по себе хороша, а казино будет каким-то дополнительным аргументом и первое время не очень важным. Если оценивать вклад игорных зон именно в турпоток, я думаю, это несколько процентов», — считает Ромашкин.
Собеседник НСН отметил, что строительство игровой зоны не должно потребовать каких-то существенных вложений. Понадобится непосредственно само казино и еще несколько отелей поблизости.
«Номерного фонда в регионе пока хватает, и идет интенсивное строительство. Характер маршрутов на Алтае не предполагает сидение на месте. У нас туристы в основном перемещаются. Достопримечательности Алтая разбросаны на маршрутах от 300 до 700 километров, соответственно. Многие туристы каждый день ночуют в новом месте, поэтому и сам характер отелей такой, что часто это турбазы, гостевые дома. Классные отели тоже есть, там их около десятка, но все-таки наши туристы предпочитают более активный отдых, чтобы увидеть как можно больше во время поездки. Сейчас спрос и предложение уравновешивают друг друга, но для будущей игорной зоны понадобится, наверное, пару отелей, которые будут находиться вблизи казино. Так обычно делают в игровых зонах», — пояснил вице-президент АТОР.
Ранее депутат от Алтайского края Анжелика Глазкова рассказывала НСН, что игорную зону в республике можно будет открыть только после проведения публичных слушаний, если население региона одобрит нововведение.
