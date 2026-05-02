Россиян предупредили об ответственности за неправильное использование георгиевской ленты

Адвокат Наталья Малиновская в беседе с агентством ТАСС предупредила о возможных правовых последствиях неуважительного обращения с георгиевской лентой — одним из главных символов воинской славы.

Штраф или судимость: Как в Германии относятся к запрету георгиевских лент

Юрист пояснила, что даже способ ношения ленты может привлечь внимание правоохранительных органов. Например, размещение символа ниже уровня локтя не является прямым нарушением закона, но повышает риск его загрязнения или повреждения — а это уже может быть расценено как неуважительное отношение.

Особого внимания заслуживают случаи использования георгиевской ленты в качестве декора: крепление на дверные ручки и зеркала автомобилей либо на аксессуары для домашних животных (например, на ошейники) может считаться несовместимым со статусом символа. В таких ситуациях лента часто теряет внешний вид, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Малиновская напомнила, что российское законодательство предусматривает ответственность за публичное осквернение символов воинской славы. Окончательную оценку действиям даёт суд — с учётом намерений человека, характера использования символа и наличия признаков демонстративного оскорбления (в т. ч. умышленной порчи или распространения соответствующих фото‑ и видеоматериалов).

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов порекомендовал автомобилистам размещать георгиевскую ленточку на на авто, а непосредственно на себе, то есть на одежде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
ТЕГИ:АдвокатГеоргиевская Ленточка9 МаяВеликая Отечественная Война

Горячие новости

Все новости

партнеры