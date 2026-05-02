Юрист пояснила, что даже способ ношения ленты может привлечь внимание правоохранительных органов. Например, размещение символа ниже уровня локтя не является прямым нарушением закона, но повышает риск его загрязнения или повреждения — а это уже может быть расценено как неуважительное отношение.



Особого внимания заслуживают случаи использования георгиевской ленты в качестве декора: крепление на дверные ручки и зеркала автомобилей либо на аксессуары для домашних животных (например, на ошейники) может считаться несовместимым со статусом символа. В таких ситуациях лента часто теряет внешний вид, что дополнительно усугубляет ситуацию.



Малиновская напомнила, что российское законодательство предусматривает ответственность за публичное осквернение символов воинской славы. Окончательную оценку действиям даёт суд — с учётом намерений человека, характера использования символа и наличия признаков демонстративного оскорбления (в т. ч. умышленной порчи или распространения соответствующих фото‑ и видеоматериалов).

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов порекомендовал автомобилистам размещать георгиевскую ленточку на на авто, а непосредственно на себе, то есть на одежде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

