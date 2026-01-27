Губернатор Чибис заявил о восстановлении электроснабжения в Мурманске
27 января 202616:43
Электроснабжение в Мурманске полностью восстановлено. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он отметил, что силами управляющий компаний и ресурсоснабжающий организаций в отдельных домах и квартирах выполянется дополнительная настройка подачи электроэнергии.
«Работы по ЗАТО г. Североморск продолжаются», - написал губернатор в своём Telegram-канале.
Ранее о восстановлении энергоснабжения потребителей в Мурманской области рассказали в Минэнерго РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
