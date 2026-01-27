Губернатор Чибис заявил о восстановлении электроснабжения в Мурманске

Электроснабжение в Мурманске полностью восстановлено. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске

Он отметил, что силами управляющий компаний и ресурсоснабжающий организаций в отдельных домах и квартирах выполянется дополнительная настройка подачи электроэнергии.

«Работы по ЗАТО г. Североморск продолжаются», - написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее о восстановлении энергоснабжения потребителей в Мурманской области рассказали в Минэнерго РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
