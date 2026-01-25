СМИ: Китайские туристы «застряли» в Мурманске из-за блэкаута

По данным Shot, для группы гостей из КНР, приехавших в Заполярье ради наблюдения за северным сиянием, происходящее стало полной неожиданностью. В их гостинице пропало электричество, а полный блэкаут в городе вызвал у китайских путешественников растерянность и шок.

Как пишет Shot, на помощь туристам оперативно пришли местные волонтёры. Они перевезли китайцев в пункт временной поддержки, обеспечили зарядку гаджетов, согрели горячим чаем и угостили свежей выпечкой из местной пекарни.

23 января из-за непогоды обрушились пять опор ЛЭП на четырех линиях. Часть жителей Мурманска и Североморска остались без света, отопления и горячей воды. Из-за «затяжного характера» аварии на электросетях 25 января в Мурманской области ввели режим ЧС. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что новые опоры уже доставлены на место и готовы к монтажу, однако восстановительные работы приостановлены до стабилизации погоды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».