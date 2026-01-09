Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»

«(Это – прим. НСН) станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см)», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Специалист уточнил, что пик снегопада в столице ожидается с 9:00 до 15:00 часов по московскому времени. При этом он добавил, что стихия начнет слабеть после 21:00. Однако ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавало, что максимальное количество снега выпадет в столичном регионе с 06:00 до 12:00.

Согласно прогнозу, за первые три часа этого периода выпадет до 5,5 см снега. Отмечается, что аналогичное количество ожидается и в период с 09:00 до 12:00, но после этого интенсивность осадков начнет постепенно снижаться.