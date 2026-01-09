Сотни задержанных рейсов: На столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис»
По информации специалистов, в Москве и Подмосковье за сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.
Столичный регион России накрыли сугробы. На Москву и Подмосковье обрушился балканский циклон «Фрэнсис». В городе прогнозируют формирование сугробов высотой до 65 см.
Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности, режим предупреждения действует до полуночи 10 января. В столичных аэропортах уже задержали и отменили сотни рейсов.
«ФРЭНСИС» ПРИШЛА В МОСКВУ
9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и Подмосковье из-за балканского циклона «Фрэнсис» за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков. По его словам, к вечеру пятницы в столице образуются сугробы высотой до 65 см.
«(Это – прим. НСН) станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см)», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Специалист уточнил, что пик снегопада в столице ожидается с 9:00 до 15:00 часов по московскому времени. При этом он добавил, что стихия начнет слабеть после 21:00. Однако ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавало, что максимальное количество снега выпадет в столичном регионе с 06:00 до 12:00.
Согласно прогнозу, за первые три часа этого периода выпадет до 5,5 см снега. Отмечается, что аналогичное количество ожидается и в период с 09:00 до 12:00, но после этого интенсивность осадков начнет постепенно снижаться.
В Гидрометцентре сообщили, что с 21:00 8 января до 21:00 9 января в Москве и области общий объем осадков составит до 20-25 мм, а прирост снежного покрова достигнет 25-35 см. В частности, с 09:00 до 21:00 по московскому времени в регионе прогнозируется увеличение снежного покрова на 18 см.
Тишковец отметил, что в результате атаки циклона «Фрэнсис» за минувшие сутки на опорной столичной метеостанции ВДНХ и Балчуге в переводе на воду выпало по 10 мм осадков, МГУ — 13 мм, что составляет 20-25% от всего положенного за январь.
«Самые сильные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья: Кашира — 26 мм, что составляет 65% месячной нормы, Черусти и Коломна — 21 мм, Михайловское — 20 мм, Павловский Посад — 19 мм», - рассказал он РИА Новости.
При этом, по словам, ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильные снегопады отмечены на всей территории Подмосковья, особенно в южных и восточных районах.
«Центр активного балканского циклона к 6 часам утра вышел на стык границ России, Белоруссии и Украины, и пятница в столичном регионе стартовала сильными снегопадами. В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за последние 12 часов (с 18:00 8 января по 06:00 9 января) выпало 8 мм осадков, что уже составляет 15% от месячной нормы января, а это только начало снегопадов. Пик снежного ненастья еще впереди. На других метеостанциях мегаполиса выпало от 5 мм в Тушино до 8 мм на Балчуге. В Новой Москве в осадкомеры метеорологов попало 14 мм небесной влаги, а это уже больше четверти (26%) от январской нормы!», - написал он в своем Telegram-канале.
ОТМЕНА РЕЙСОВ
Специалисты заметили, что в Москве и в Подмосковье из-за метели видимость в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» снизилась до 500–800 м, порывы ветра достигают 15–18 м/с.
В связи с усилением снегопадов в столичном регионе накануне в аэропортах Москвы уже задержали свыше 70 рейсов. Издание «МК.ru» писало, что 8 января еще шесть рейсов в аэропортах столицы были отменены.
При этом 9 января RT сообщил, что в авиагаванях Москвы из-за метели задержали и отменили около 200 рейсов. Отмечается, что в столичных аэропортах произошло массовое изменение расписания, время задержки самолетов варьируется от 20 минут до нескольких часов.
Известно, что наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается во «Внуково». Например, рейс Вологодского авиапредприятия ВГ 2391 в Вологду, который должен был отправиться в 10:00, задержан до 14:00. При этом вылет авиакомпании «Газпром авиа» в Уфу (ГЗП 247) сдвинули с 10:10 до 12:10. Самолет «Победы» (DP 793) вместо 10:05 отправится в Дубай в 11:50, а рейс «Азимута» в Батуми (А4 7053) задержан на полтора часа — до 11:30.
Между тем, в «Шереметьево» рейс «Smartavia» 5N 521 в Мурманск, стоявший в расписании на 10:25, перенесли на 17:35. Вылет авиакомпании «Ямал» YC 190 в Новый Уренгой сдвинули с 10:35 до 15:50. Рейс «Аэрофлота» SU 1114 в Краснодар задерживается до 11:30, а борт «России» в Махачкалу (FV 6071) — до 11:00. При этом ряд утренних рейсов, включая направления на Архангельск, Сочи, Самару и Мерсин, уже вылетели с опозданием до 40 минут.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света.
