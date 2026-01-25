СК: В Мурманской области 2 из 5 поврежденных опор ЛЭП работали с 1966 года
В Мурманской области две из пяти поврежденных опор линий электропередачи (ЛЭП), из-за которых произошло масштабное отключение электричества в Мурманске и Североморске, работали с 1966 года, а остальные три — с 1980-х годов. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Известно, что срок эксплуатации таких опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет ЛЭП и их опоры подвергаются техосвидетельствованию. В СК добавили, что сроки и качество проведенных освидетельствований проверяются следственным путем.
Вечером 23 января в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».
Ранее в компании «Россети - Северо-Запад» рассказали, что в Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных из-за снегопада и шквалистого ветра ЛЭП, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
