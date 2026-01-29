Мороз и пробки: В Москве побит третий метеорологический рекорд за месяц
Снегопады в Москве вошли в тройку самых мощных за последние 78 лет по темпам нарастания снежного покрова. Столичные автомобилисты пребывают в шоке, а жители Подмосковья стоят в часовых очередях на остановках.
В Москве 28 января был установлен третий метеорологический рекорд за месяц.
По данным синоптика Татьяны Поздняковой, на метеостанции ВДНХ за сутки выпало 14 миллиметров осадков — это превысило предыдущий рекорд для этой даты, зафиксированный в 1977 году (8,4 миллиметра). За двухдневный период в столице накопилось 27 миллиметров осадков, что превышает половину месячной нормы. С начала января на ВДНХ зарегистрировано 76,2 миллиметра осадков — это 147% от положенной месячной нормы.
Позднякова уточнила: за всю историю инструментальных наблюдений лишь в двух январях (1970 и 1995 годы) фиксировалось по два дня с рекордным количеством осадков. Синоптик также обратила внимание, что месяц еще не закончился — есть вероятность повторения рекорда по высоте снежного покрова 29 января. На ВДНХ он составляет 61 сантиметр и был установлен в 1994 году.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что снегопады в Москве 27-28 января вошли в тройку самых мощных за последние 78 лет по темпам нарастания снежного покрова за двое суток: за этот период высота снежного покрова в столице увеличилась на 22 сантиметра. Такой показатель позволяет нынешнему снегопаду занять третье место в рейтинге самых интенсивных снегопадов с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ.
При этом аналогичная прибавка в 22 сантиметра за двое суток фиксировалась лишь дважды за всю историю наблюдений — 10-11 марта 1959 года и 22-23 декабря 2005 года. Рекордсменом остается снегопад 14-15 апреля 1998 года, когда снежный покров за двое суток вырос сразу на 28 сантиметров.
ПОДМОСКОВЬЕ, ЗА ЛОПАТЫ
Чтобы посетить субботник, до Подмосковья сначала надо добраться... Из‑за непрекращающегося снегопада жители Подмосковья сталкиваются с серьезными трудностями по пути на работу и обратно: многим приходится проводить в очередях на маршрутный транспорт почти час, а на автодорогах возникают протяженные заторы.
Как сообщает Telegram-канал Shot, особенно сложная ситуация сложилась на Варшавском и Симферопольском шоссе — там автомобилисты вынуждены стоять в пробках длиной три-четыре километра. Еще один крупный затор возник на трассе М‑4 в районе Видного: движение парализовало из‑за фуры, которая развернулась на дороге из‑за снежных заносов.
Проблемы наблюдаются и в работе общественного транспорта. Например, у жителей жилого комплекса «Новые Островцы» сформировались сразу две очереди — отдельно для пассажиров, готовых ехать стоя, и для тех, кто рассчитывает занять сидячее место.
Трамваи также страдали из-за снегопада: поступали жалобы на скопления пассажиров на остановках, особенно на востоке Москвы.
ЧТО НА ДОРОГАХ
Вечером 29 января пробки в Москве достигли девяти баллов – второй день подряд на фоне снегопада. 28 января пробки в Москве достигали 10 баллов. Особенно сложная ситуация сложилась на Горьковском шоссе, шоссе Энтузиастов, МКАД, трассе М-4, Каширском, Домодедовском, Заболотьевском, Щёлковском и Объездном шоссе.
Более 350 легковушек и фур спас Дорожный патруль ЦОДД из снежного плена за два дня. Во время сильнейших снегопадов одна застрявшая фура может стать причиной многокилометрового затора.
Автомобилистов власти настоятельно просят пересаживаться на метро в непогоду, а водителей фур — строить маршруты с учетом погодных условий.
Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в девяти областях Центральной России из-за ожидаемых аномальных морозов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Речь идет о Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областях.
Департамент транспорта Москвы рекомендовал пользоваться метро, МЦК или МЦД, а при поездке на автомобиле — закладывать больше времени на дорогу и заранее строить маршрут.
ТАКСИ ЕДЕТ МЕДЛЕННЕЕ И ДОРОЖЕ
Во время снегопадов в Москве средняя длительность поездок на такси увеличилась на 25%, а на окраинах столицы и в Подмосковье — в 1,5–2 раза, рассказали НСН в пресс‑службе «Яндекс Такси».
Так, маршрут, который в обычных условиях занимает около 20 минут, в снегопад мог длиться 40 минут и более. Одновременно выросло время поиска и ожидания машины — в среднем на 10–15%, а в отдельных локациях достигало 15 минут.
В результате средний чек на поездки увеличился на 20-25% по сравнению с будними днями прошлой недели, а утром 28 января достиг пика в 30%. При этом две трети роста чека объясняются удлинением времени в пути, а еще треть — автоматическим срабатыванием повышающего коэффициента, который включается при нехватке водителей в районе.
Спрос на такси резко вырос утром 27 января: пиковые часы наблюдались как в утренние (с 6:00 до 9:00), так и в вечерние часы (начиная с 17:00 и до позднего вечера). Наибольший дисбаланс между числом заказов и количеством свободных водителей возникал за Третьим транспортным кольцом — преимущественно на севере, северо‑востоке и юго‑западе столицы, а также вблизи транспортных узлов (станций метро, автобусных и трамвайных остановок); в центре города ситуация оставалась более спокойной.
При этом в пресс‑службе подчеркнули, что сервис не меняет тарифы в непогоду — повышающий коэффициент действует временно и служит для привлечения на линию большего числа водителей.
По словам зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, наживаться на людях из-за снега, дождя или чего-то ещё - это форменное жлобство. Он отметил, что зимой в России «снег выпадает достаточно часто». Также Милонов указал на необходимость привлечь ФАС проверке бизнесменов, поднимающих стоимость услуг такси из-за погодных условий.
ПРОГНОЗЫ
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram‑канале сообщил, что осадки в Москве прекратятся к полуночи 29 января, а непогода отступит на двое суток, что позволит городу в спокойном режиме устранить последствия снегопадов. С наступлением пятницы инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к скандинавскому антициклону: вероятность осадков сократится до минимума, из‑за облаков появится солнце, подуют северные ветры и начнется очередное вторжение холода.
По прогнозу синоптика, в ближайшую ночь температура в Москве опустится до −12…−15°C, а днем составит от −10 до −13°C. В субботу мороз усилится: в столице ожидается −16…−19°C, в Подмосковье — до −15…−20 °C; при этом даже в относительно солнечную и бесснежную погоду днём температура не поднимется выше −11…−14°C, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, в ночь на воскресенье, 1 февраля, осадков не предвидится, но температура в Москве понизится до −17…−20°C — при норме в −12°C.
