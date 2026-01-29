Чтобы посетить субботник, до Подмосковья сначала надо добраться... Из‑за непрекращающегося снегопада жители Подмосковья сталкиваются с серьезными трудностями по пути на работу и обратно: многим приходится проводить в очередях на маршрутный транспорт почти час, а на автодорогах возникают протяженные заторы.



Как сообщает Telegram-канал Shot, особенно сложная ситуация сложилась на Варшавском и Симферопольском шоссе — там автомобилисты вынуждены стоять в пробках длиной три-четыре километра. Еще один крупный затор возник на трассе М‑4 в районе Видного: движение парализовало из‑за фуры, которая развернулась на дороге из‑за снежных заносов.



Проблемы наблюдаются и в работе общественного транспорта. Например, у жителей жилого комплекса «Новые Островцы» сформировались сразу две очереди — отдельно для пассажиров, готовых ехать стоя, и для тех, кто рассчитывает занять сидячее место.

Трамваи также страдали из-за снегопада: поступали жалобы на скопления пассажиров на остановках, особенно на востоке Москвы.

ЧТО НА ДОРОГАХ

Вечером 29 января пробки в Москве достигли девяти баллов – второй день подряд на фоне снегопада. 28 января пробки в Москве достигали 10 баллов. Особенно сложная ситуация сложилась на Горьковском шоссе, шоссе Энтузиастов, МКАД, трассе М-4, Каширском, Домодедовском, Заболотьевском, Щёлковском и Объездном шоссе.

Более 350 легковушек и фур спас Дорожный патруль ЦОДД из снежного плена за два дня. Во время сильнейших снегопадов одна застрявшая фура может стать причиной многокилометрового затора.

Автомобилистов власти настоятельно просят пересаживаться на метро в непогоду, а водителей фур — строить маршруты с учетом погодных условий.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в девяти областях Центральной России из-за ожидаемых аномальных морозов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Речь идет о Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областях.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал пользоваться метро, МЦК или МЦД, а при поездке на автомобиле — закладывать больше времени на дорогу и заранее строить маршрут.

