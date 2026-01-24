В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных из-за непогоды ЛЭП
В Мурманской области энергетики демонтируют конструкции поврежденных из-за снегопада и шквалистого ветра линий электропередачи (ЛЭП), уже частично собраны опоры для отправки из Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети - Северо-Запад».
В фирме добавили, что для замены нужны спецконструкции, которые можно устанавливать прямо на камни, так как копать грунт в той местности невозможно.
Отмечается, что в настоящий момент на месте идет демонтаж поврежденных конструкций. Специалисты уже оборудовали временные схемы электроснабжения и обеспечили электроэнергией все котельные. Уточняется, что в компании создали спецкомиссию для расследования причин технологических нарушений.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Мурманской области из-за перебоев с электроэнергией, вызванных повреждением ЛЭП, ввели режим повышенной готовности.
