В Минпросвещения РФ вступились за 11-летнюю систему школьного образования
В министерстве подчеркнули, что действующая система удовлетворяет потребностям учеников школ.
В Минпросвещения РФ выступили против инициатив по введению в стране 10-летнего обучения в школах. Педагогическое сообщество и родители тоже не поддержали такую идею РАН. При этом ранее в России уже предлагали ввести 12-летнюю систему школьного образования. Однако и эта инициатива не увидела поддержки у учителей.
10-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАХ
В Министерстве просвещения России заявили, что действующая в стране модель школьного образования сроком в 11 лет полностью удовлетворяет потребности школьников.
Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что любые предложения по корректировке устоявшейся модели требуют тщательного анализа. При этом в ведомстве также добавили, что последовательно совершенствуют систему.
«Система образования у нас уже выстроена и работает. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение», - цитирует слова Кравцова пресс-служба министерства.
Накануне глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что 10-летнего образования в школах России может быть достаточно. При этом он подчеркнул, что все зависит от поставленной перед выпускниками задачи. Глава РАН считает, что школьное образование должно быть сбалансировано со следующими уровнями — среднетехническим, высшим образованием и аспирантурой.
ДИСКУССИЯ
Однако не все представители педагогического сообщества поддержали идею Геннадия Красникова. Так, например, заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург считает, что десяти лет для получения среднего образования недостаточно. Он подчеркнул, что сегодня расширилась панорама знаний и появились серьезные направления, связанные с искусственным интеллектом.
«Была попытка, когда министр образования хотел сделать 12 (лет – прим. НСН), чтобы наши дипломы котировались. <...> Но не хватило ни средств, ни возможности. <...> Конечно, десять лет не будет достаточно. Я как практик и как академик РАО не согласен с этой точкой зрения», - приводит слова Ямбурга ТАСС.
В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН подчеркнула, что среднее образование должно давать базовые знания и не перегружать детей.
«Растет объем информации, много чего меняется — детям нужно больше усвоить за период школьной программы. Но реальная проблема в том, что необходимо пересмотреть само содержание учебных программ, поскольку ученики перегружены ненужной и узкоспециализированной информацией, которую должны давать в вузе. Уже только после этого можно понять, какой реальный объем времени нужен детям на освоение этих учебных программ — 10, 11 или 9 лет», - заметила она.
Однако омбудсмен в сфере образования Амет Володарский подчеркнул, что при сбалансированной учебной программе может выясниться, что для поступления в некоторые вузы не нужно 11 классов школы.
«Сегодня 11 лет обучения и знаний для поступления в ведущие вузы недостаточно. Поэтому к вузу готовятся, нанимают репетиторов. Эта пропасть между стандартами школы и вуза очень серьезная. На мой взгляд, она говорит о том, что не вуз должен подстраиваться под программу школы, а школа должна эволюционировать под требования вуза. При этом очевидно школе сложнее перестраиваться, это более мощный механизм, чем вуз… При сбалансированной учебной программе с 1 по 11 класс может выясниться, что для поступления в тот или иной вуз не нужно 11 лет. Это не столько сокращение, сколько оптимизация. Есть предметы, которые можно объединять с другими. Если мы говорим о сокращении количества часов, есть предметы, где программа дисциплины просто раздута на два года, а можно было бы уложить в один год. В целом, школа в XXI веке должна дать базовые знания, помочь с выбором профессионального направления и научить ребенка учиться», - объяснил он в разговоре с НСН.
12-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Между тем, осенью прошлого года в России вновь вспыхнули споры о введении в стране 12-летней системы школьного образования. Тогда заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб выступил за необходимость введения такой системы, так как, по его мнению, программа усложняется и 11 лет недостаточно.
«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу», - приводит его слова РИА Новости.
Гриб подчеркнул, что изменения позволят сохранить учительские кадры и предоставят возможность выпускникам поступать в вузы в 18 лет.
Однако и эту инициативу не поддержали в профессиональном сообществе. Например, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что переход на 12-летнее обучение в школах нанесет вред отечественному образованию.
«Какие-либо реформы просто окончательно угробят школу. Поэтому, думаю, такая реформа не будет воплощена в жизнь. На сегодня нет никаких предпосылок и оснований для перевода средней школы на 12-летнее обучение. Финансов на это нет, учителей не хватает, родителей, которые захотели бы детей лишний год держать в школе, тоже не найдется. Никаких потребностей экономических или социальных для такого шага тоже нет», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что вопрос о переходе российских школ на 10-летнее обучение не является актуальным. По его мнению, важнее развивать индивидуальные образовательные траектории для каждого ребенка с помощью искусственного интеллекта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
