Около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, который ограничивает перечень обязательных документов, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. При этом еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла.

В 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. При этом Казаков отметил, что в действительности скорее наблюдается обратное.

«Меньше нагрузки мы точно не видим. Просто поменялись ее формы. Раньше отчеты были на бумаге, теперь в электронной форме. Отчеты стали называться по-другому. В регионах и в общероссийском плане придумывают разные механизмы отчетности, когда педагог вроде делает не отчет, но на самом деле это отчет. Например, мероприятие проводят - надо обязательно сфотографировать, отчитаться, сколько детей приняло участие в мероприятии. Это тоже занимает время. Возможно, каких-то отчетов нет, но число подотчетных мероприятий выросло», - сказал он.

Как подчеркнул собеседник НСН, случае со школой все рекомендации ведомств о снижении объема отчетности могут носить только рекомендательный характер.

«Когда нужно прогнать какую-то инициативу через систему образования, у властей есть рычаги давления на директоров. Их принуждают к реализации этой инициативы, и учителя отчитываются. Директора требуют со словами: «Это требование из Москвы, из министерства». Когда, например, директора сами начинают самодурить и требуют от учителей бесконечные отчеты, наше Министерство просвещения и чиновники на жалобы говорят: «Извините, школа – это независимое учреждение, директор – независимое лицо, мы повлиять не можем. Сами боритесь за свои права». Поэтому принятые документы относительно уменьшения нагрузки имеют рекомендательный характер. С формальной точки зрения запретить школе на локальном уровне установить какую-то систему отчетности нельзя. Директора и чиновники на местном уровне могут, к сожалению, творить все, что хотят», - отметил Казаков.