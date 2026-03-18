Если директор – самодур: Почему учителя столкнулись с ростом «бумажной» работы
В школах отчеты нередко маскируют под другими формами работы, что позволяет формально уменьшить бумажную нагрузку педагогов, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Объем отчетности, с которой сталкиваются учителя, зависит от распоряжений директоров школ и общей укомплектованности штата педагогов, а не от рекомендаций профильных ведомств, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, который ограничивает перечень обязательных документов, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. При этом еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла.
В 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. При этом Казаков отметил, что в действительности скорее наблюдается обратное.
«Меньше нагрузки мы точно не видим. Просто поменялись ее формы. Раньше отчеты были на бумаге, теперь в электронной форме. Отчеты стали называться по-другому. В регионах и в общероссийском плане придумывают разные механизмы отчетности, когда педагог вроде делает не отчет, но на самом деле это отчет. Например, мероприятие проводят - надо обязательно сфотографировать, отчитаться, сколько детей приняло участие в мероприятии. Это тоже занимает время. Возможно, каких-то отчетов нет, но число подотчетных мероприятий выросло», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, случае со школой все рекомендации ведомств о снижении объема отчетности могут носить только рекомендательный характер.
«Когда нужно прогнать какую-то инициативу через систему образования, у властей есть рычаги давления на директоров. Их принуждают к реализации этой инициативы, и учителя отчитываются. Директора требуют со словами: «Это требование из Москвы, из министерства». Когда, например, директора сами начинают самодурить и требуют от учителей бесконечные отчеты, наше Министерство просвещения и чиновники на жалобы говорят: «Извините, школа – это независимое учреждение, директор – независимое лицо, мы повлиять не можем. Сами боритесь за свои права». Поэтому принятые документы относительно уменьшения нагрузки имеют рекомендательный характер. С формальной точки зрения запретить школе на локальном уровне установить какую-то систему отчетности нельзя. Директора и чиновники на местном уровне могут, к сожалению, творить все, что хотят», - отметил Казаков.
По его словам, в школах с сильным профсоюзам учителя меньше обременены бумажной работой. Повсеместно решить проблему помогло бы повышение окладов педагогов.
«Я работаю в школе с сильной профсоюзной организацией. Мы в том числе боремся за то, чтобы не было чрезмерной отчетности. Там, где коллективы имеют силу, объединения, борются за свои права, отчетности становится меньше, рекомендации исполняются. Там, где этого нет, все зависит от воли чиновника и директора. Если они неразумные, отчетность занимает у учителя очень большое количество времени, особенно к концу года. У меня был случай, когда завуч по воспитательной работе скинула всем классным руководителям отчет на 300 страниц. Она просто скачала его с сайта какого-то техникума, даже забыла убрать некоторые надписи. Прислала учителям его заполнять. Власть имеет возможность повлиять на ситуацию, улучшив условия труда, повысив зарплату и ликвидировав дефицит кадров. Большая нагрузка сегодня связана с дефицитом кадров, когда учителя работают на две-три ставки. Бюрократическая нагрузка тоже возрастает в два-три раза», - объяснил он.
По данным Росстата, средняя зарплата учителей составляет более 70 тысяч рублей. Рост зарплат в сфере образования составил 13%. При этом размер средней заработной платы по стране в декабре прошлого года составил 139 тысяч 727 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине
- «Россию ставили в пример»: Всех туристов из РФ вывезли с Ближнего Востока
- Замахнулись и сдулись: Кто заменит Кадышеву в «Лужниках»
- СМИ: В Москве возникли очереди на установку стационарного телефона
- «Привилегия для эффективных»: В России заявили о сокращении удаленки
- Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
- Включаем камеру: Куда жаловаться при требовании продавца платить наличкой
- Если директор – самодур: Почему учителя столкнулись с ростом «бумажной» работы
- Песков объяснил решение Путина о помиловании женщин
- Отказ от голливудского: Что покажут российские кинотеатры на майских праздниках