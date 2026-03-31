Без перегруза? Какой второй иностранный язык будут изучать школьники
Михаил Берулава заявил НСН, что второй иностранный язык не должен привести к «перегрузке» школьников.
Российские школьники смогут изучать немецкий, французский или китайский язык в качестве второго иностранного, специалисты при выборе будут ориентироваться на специфику региона, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.
Второй иностранный язык сделают обязательным для изучения в российских школах, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа Минпросвещения. Нововведение содержится в проекте Федерального гособразовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Позднее СМИ уточнили, что этот предмет можно будет изучать по желанию учеников и при наличии заявления от родителей. Берулава отметил, что рассматривается вариант именно обязательного формата.
«Да, с 1 сентября 2027 года мы планируем два обязательных иностранных языка. Это логично и необходимо, потому что мы двигаемся вперед. Наши дети будут знать два иностранных языка свободно, это будет способствовать укреплению связей, дружбе. Когда мы знаем язык другого человека, это сближает, когда приезжаем куда-то. Я считаю, что это правильное движение. Идет концентрация учебных предметов, уплотнение, исключение ненужного дублирования, за счет этого появится время для второго языка. Это будет сделано не за счет перегрузки, дети не почувствуют. Что касается учителей, дефицит у нас всегда, мы начинаем менять план подготовки, качество образования», - рассказал он.
Он также объяснил, как будет выбираться второй язык для учащихся.
«Специалисты определят, какие языки нужно изучать. Раньше мы изучали французский, немецкий, испанский. Сейчас очень популярен китайский, полтора миллиарда людей на нем разговаривают. Все зависит от расположения региона, будут учитываться особенности субъектов», - пояснил собеседник НСН.
