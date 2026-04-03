Милонов поддержал введение оценки за поведение в школах
Оценка за поведение необходима в российских школах, поскольку она поможет урегулировать проблемы дисциплины и воспитания. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
По его словам, в ряде школьных коллективов складываются сложные отношения, с которыми учителя не всегда справляются. В таких случаях, считает депутат, требуется дополнительный инструмент воздействия на учеников.
Милонов подчеркнул, что воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Он отметил, что даже хорошие знания могут использоваться во вред, если не уделять внимания поведению школьников. В качестве примера он привел ситуации, когда ученики применяют знания по химии для создания опасных предметов.
Депутат также указал на роль родителей. По его мнению, часть из них перекладывает ответственность за воспитание на школу, не участвуя в этом процессе в полной мере. Он связал это с тем, что многие взрослые сами получали образование в сложный период 90-х и не всегда осознают свою роль, передает «Радиоточка НСН».
