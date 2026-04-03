Глава РАН: Десятилетнего школьного образования достаточно

Десятилетнего образования в школах России может быть достаточно, считает глава Российской академии наук Геннадий Красников. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я не большой специалист в этом отношении. Моя точка зрения, что и десять лет достаточно», — отметил академик.

Вместе с тем Красников указал, что все зависит от поставленной перед выпускниками задачи, пишет Ura.ru. По словам главы РАН, школьное образование должно быть сбалансировано со следующими уровнями — среднетехническим, высшим образованием, аспирантурой. Красников подчеркнул что невозможно «изменить одно, не учитывая другое».

Между тем в РФ создали новый стандарт обучения для учащихся 10-11-х классов школ, который затронет профильное обучение и перечень оборудования для предметных кабинетов.

