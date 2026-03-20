Академик-педагог Ямбург не поддержал идею «изоляции» хулиганов в спецшколах
Социальную проблему хулиганства в школах не решить по принципу «будем избавляться», заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Изоляция хулиганов в специализированных учебных учреждениях не решит проблему девиантного поведения учеников в школе. Об этом НСН заявил заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Школам хотят дать полномочия направлять хулиганов в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа, где педагогический контроль за детьми будет более серьезным. Соответствующий проект закона направили в Госдуму участники экспертного совета по вопросам образовательной политики и развития системы образования. В пояснительной записке к документу указывается, что сейчас у школ нет действенных инструментов воздействия на учащихся младше 15 лет: отчисление запрещено, а иные меры не дают результата. Согласно инициативе, перевод учащегося в спецшколу будет возможен с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
«Крайне непрофессиональное суждение. Причины хулиганства, это я говорю, как академик и как практик, педагог, могут быть разными. Первое – состояние здоровья ребенка. У нас по данным Союза педиатров, здоровых учеников осталось только 12%, остальные все имеют проблемы, в том числе, ментального свойства. Это только одна из десятков проблем, которые есть и этим надо заниматься», - отметил собеседник НСН.
По оценке Ямбурга, речь идёт об очень сложной социальной проблеме, которая не ограничивается только детьми.
«По данным того же Союза педиатров, сегодня Россия на первом месте в Европе по детским суицидам и по буллингу, а это связано со взрослыми. В прошлом году наши взрослые съели 22 тонны антидепрессантов. Они снимают в себя, так сказать, напряжение таблетками или алкоголем - жизнь сложная, бизнес сокращается, зарплаты падают. Дети-то не могут так сделать, они же не на Луне, этот невротизм им передается. Правда, есть особенные дети-социопаты, которых действительно надо изолировать. Но для этого существует система МВД, специальные заведения, которые тоже нужны», - пояснил эксперт.
Кроме того, он обратил на нехватку профильных специалистов в школе.
«В конце 80 – начале 90 годов мы создавали медико-психолого-педагогические службы. Потом их просто разогнали - медики в одну сторону, психологи в другую, педагоги в третью. При этом нужна профилактика. Дальше, у многих проблемы дефектологического свойства, а были сокращены бюджетные места дефектологов. Сейчас их начали восстанавливать, но эти люди будут готовы только через 5 лет обучения», - констатировал Ямбург.
Он также поделился личным опытом решения проблем школьников – хулиганов.
«Я 50 лет работаю директором, в этом году юбилей, пять с половиной тысяч выпускников. Я ни одного не посадил, наоборот, вытаскивал, потому что это хорошая «академия» передачи криминального опыта. Как правило, после прохождения таких учреждений они совершают повторные преступления. Их нужно реабилитировать вместе с обычными нормальными детьми. Это сложная комплексная проблема, которую не решить одним махом – «будем избавляться», - заключил Евгений Ямбург.
Авторы, защищая свою инициативу, отмечают, что случаи оскорблений, хулиганства на уроках и переменах, даже нападениях на детей и на педагогов стали частью информационной повестки. Это глобальный вызов: качественное массовое образование невозможно в обстановке хаоса и вседозволенности, неуважения к учителю.
Участники экспертного совета подчеркивают, что перевод девиантного ребенка в спецшколу даёт ему возможность исправиться, а остальным детям класса - получать образование в нормальной обстановке. Такая практика уже существовала в СССР.
Рванее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что родителей встревожил курс «Моя семья» для младших классов, так как с ними не консультировались при его составлении.
Горячие новости
- «Не верю!»: Адвокат Айвар усомнилась, что Лерчек запрещали посещать врача
- «Заблокировать заблокированное»: Что грозит в России ChatGPT
- В Госдуме допустили снижение ставки Центробанка до 10% к концу года
- Лукашенко заявил, что готов продать США рудник минимум за $3 млрд
- Почему российские писатели все чаще обращаются за помощью к ИИ
- Депутат Марченко назвал легализацию онлайн-казино ударом по престижу России
- МИД Таиланда призвал сократить срок безвизового пребывания в стране
- В Подмосковье два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Уступают, но подступают: Когда нейросети заменят писателей
