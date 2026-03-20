«Крайне непрофессиональное суждение. Причины хулиганства, это я говорю, как академик и как практик, педагог, могут быть разными. Первое – состояние здоровья ребенка. У нас по данным Союза педиатров, здоровых учеников осталось только 12%, остальные все имеют проблемы, в том числе, ментального свойства. Это только одна из десятков проблем, которые есть и этим надо заниматься», - отметил собеседник НСН.

По оценке Ямбурга, речь идёт об очень сложной социальной проблеме, которая не ограничивается только детьми.

«По данным того же Союза педиатров, сегодня Россия на первом месте в Европе по детским суицидам и по буллингу, а это связано со взрослыми. В прошлом году наши взрослые съели 22 тонны антидепрессантов. Они снимают в себя, так сказать, напряжение таблетками или алкоголем - жизнь сложная, бизнес сокращается, зарплаты падают. Дети-то не могут так сделать, они же не на Луне, этот невротизм им передается. Правда, есть особенные дети-социопаты, которых действительно надо изолировать. Но для этого существует система МВД, специальные заведения, которые тоже нужны», - пояснил эксперт.