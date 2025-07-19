В Госдуме призвали ужесточить ответственность за навязывание платных услуг
По словам специалистов, к навязанным услугам можно отнести, например, допуслуги по страхованию при покупке авиабилетов, которые автоматически отмечены галочкой.
В России призвали ужесточить ответственность за навязывание платных услуг покупателям. Специалисты уверяют, что чаще всего они встречаются в банковский страховой сфере, а также при продаже автомобилей и авиабилетов. На этой неделе в РФ уже был принят законопроект об увеличении штрафов за навязывание дополнительных платных услуг.
УЖЕСТОЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить ответственность за навязывание в России дополнительных платных услуг, товаров и работ. По его словам с помощью манипулятивных угроз и иного воздействия на потребителя стоимость навязанных услуг может достигать до 50% от основных затрат.
Политик напомнил, что соответствующий федеральный закон, защищающий граждан от излишних трат, был принят в апреле 2025 года. Он подразумевает запрет навязывания людям дополнительных платных товаров и услуги, а также создания условий, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение.
Отличить навязывание от дополнительных услуг можно следующим образом: когда покупатель приобретает нужный ему товар или услугу, то все, что предлагают к этому в довесок, может считаться навязанным. Основным механизмом защиты прав потребителя от навязанных услуг остается Роспотребнадзор.
Для получения материальной компенсации, а также для взыскания стоимости навязанных услуг, потребители должны обращаться в суд. Пошлина по искам о защите прав потребителей не уплачивается.
«Если потребитель заявляет, что ему что-то было навязано при заключении договора, то, согласно действующим нормам, продавец обязан будет доказать, что не было факта навязывания, что было получено информированное добровольное согласие. Это первый важный принцип, который защищает потребителя. Потребителя могут склонить, даже шантажировать к тому, чтобы он эти дополнительные услуги оформил, иначе ему основной товар или услугу не продадут. И второй момент — прямо запрещается проставлять за потребителя различные галочки автоматически с согласием на дополнительные услуги. Например, при оформлении авиабилетов будет прямой запрет на то, чтобы стояла отметка с согласием на страховку, дополнительный багаж или дополнительное питание. И все это в комплексе повышает, с одной стороны, уровень защищенности, а с другой, упрощает процесс доказывания для потребителя», - объяснил в беседе с НСН председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
ШТРАФЫ
Ранее на этой неделе в России в первом чтении был принят законопроект, увеличивающий штрафы за навязывание платных допуслуг и товаров. Изменения внесут в КоАП. Предполагается, что новые штрафы могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
В настоящее время штрафы за такую деятельность для должностных лиц составляют от двух тысяч рублей до четырех тысяч, а для юрлиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом, согласно новому законопроекту, взыскания для должностных лиц составят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 250 тысяч до миллиона рублей.
«Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ», - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов тоже считает, что ужесточение санкций за навязывание товаров и услуг спасет потребителей от недобросовестных практик продавцов.
«Исследования показывают, что более 40% потребителей так или иначе сталкивались с навязанными услугами. И, как отмечает Роспотребнадзор, число жалоб на навязывание услуг в несколько раз увеличилось за последние три года. Традиционно есть ряд проблемных отраслей, где чаще всего встречается обман или навязывание, введение в заблуждение, явно или скрыто. Это банковский страховой сектор и продажа автомобилей, реже — продажа авиабилетов. В некоторых случаях за потребителя галочки проставляют, которые он не может увидеть, или мелким шрифтом пишут приложения к договору. Не всегда потребитель в состоянии различить все эти манипуляции. Если штраф будет большой, то ситуация исправится», - сказал он в беседе с НСН.
В апреле в России уже был принят законопроект, запрещающий навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг. В связи с этим теперь покупателю необходимо дать письменное согласие на получение доптоваров или услуг, при этом автоматические отметки будут вне закона.
За товары, предоставленные без согласия, покупатель может потребовать возврата денег, а продавец должен будет вернуть их за три дня. К тому же теперь в России запрещено создавать условия, которые предполагают изначальное согласие клиента на приобретение доптоваров.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пообещала, что регулятор в случае навязывания услуг со стороны кредитных организаций может ужесточить регулирование автокредитов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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