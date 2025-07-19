В Госдуме призвали ужесточить ответственность за навязывание платных услуг

ШТРАФЫ

Ранее на этой неделе в России в первом чтении был принят законопроект, увеличивающий штрафы за навязывание платных допуслуг и товаров. Изменения внесут в КоАП. Предполагается, что новые штрафы могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В настоящее время штрафы за такую деятельность для должностных лиц составляют от двух тысяч рублей до четырех тысяч, а для юрлиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом, согласно новому законопроекту, взыскания для должностных лиц составят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 250 тысяч до миллиона рублей.

«Это будет способствовать защите граждан от навязанных покупок, а также предотвращению правонарушений со стороны продавцов, исполнителей услуг и работ», - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.