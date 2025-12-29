«Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон

В преддверии Нового года Telegram-канал «Радиоточка НСН» приготовил для своих подписчиков замечательную возможность поучаствовать в марафоне розыгрышей раритетного винила.

В ближайшие три дня будут разыграны три двойных редких виниловых релиза. Это лучшие композиции группы «Воскресение», песни лауреатов премии «Чартова Дюжина 2013», а также произведения хедлайнеров фестиваля «Нашествие 2015».

Правила участия читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

Заходите, проверяйте, какой приз сегодня на кону, участвуйте и побеждайте! Удачи!

