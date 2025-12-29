«Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
29 декабря 202518:00
В преддверии Нового года Telegram-канал «Радиоточка НСН» приготовил для своих подписчиков замечательную возможность поучаствовать в марафоне розыгрышей раритетного винила.
В ближайшие три дня будут разыграны три двойных редких виниловых релиза. Это лучшие композиции группы «Воскресение», песни лауреатов премии «Чартова Дюжина 2013», а также произведения хедлайнеров фестиваля «Нашествие 2015».
Правила участия читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
Заходите, проверяйте, какой приз сегодня на кону, участвуйте и побеждайте! Удачи!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
- Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений
- Путину доложили, что группировку ВСУ под Купянском уничтожат в январе-феврале
- Белоусов: ВС РФ ведут боевые действия с опережением планов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru