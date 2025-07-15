Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафов за навязывание допуслуг

В настоящее время штрафы за навязывание допуслуг и товаров потребителям составляют для должностных лиц составляют от двух тысяч до четырёх тысяч рублей, а для юрлиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Рассматриваемый в Госдуме законопроект предлагает увеличение взысканий для должностных лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а для юрлиц - от 250 тысяч до миллиона рублей.

«Кратное увеличение штрафов будет одной из главных мер, которая будет способствовать сдерживанию хозяйствующих субъектов от подобных нарушений», - говорится в пояснительной записке.

Ранее депутаты Госдумы приняли окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

