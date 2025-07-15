Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафов за навязывание допуслуг
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В настоящее время штрафы за навязывание допуслуг и товаров потребителям составляют для должностных лиц составляют от двух тысяч до четырёх тысяч рублей, а для юрлиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
Рассматриваемый в Госдуме законопроект предлагает увеличение взысканий для должностных лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а для юрлиц - от 250 тысяч до миллиона рублей.
«Кратное увеличение штрафов будет одной из главных мер, которая будет способствовать сдерживанию хозяйствующих субъектов от подобных нарушений», - говорится в пояснительной записке.
Ранее депутаты Госдумы приняли окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru