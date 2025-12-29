«Если мы говорим про спекулятивных инвесторов, которые перепродают квартиру, то, начиная с 2024 года таких было довольно мало. Возможно, еще какое-то сокращение есть, хотя в 2025 году уже таких инвесторов было не так много. Если рассматривать инвесторов с точки зрения бизнеса, это люди, которые делают ремонт и потом перепродают, здесь не такое сокращение. Новостройки сейчас стоят дороже вторички, там отбиться тяжело, но у вторички рынок на небольшом подъеме стоимости. Что касается инвесторов-выкупщиков, это просроченная продажа, это та же самая спекуляция, но в очень короткий срок. Если человеку срочно нужны деньги, другой человек покупает объект, продает через несколько месяцев. Тут с точки зрения маржинальности растущий рынок вторички в пользу этих операций идет», - отметил он.

По его словам, больше всего «пострадали» именно долгосрочные инвесторы.

«Ущерб максимальный для тех, кто хочет купить недвижимость и продать через год-два, чтобы заработать. Тут реальной выгоды нет, это меньше, чем по депозитной ставке. Еще остается категория инвесторов, которые покупают совсем на долгий срок – для детей, на пенсию. Они с рынка новостроек давно ушли, остались только те, кто семейную ипотеку могут использовать. Больше всего влияет ужесточение именно в выдаче ипотеки, мы не можем ориентироваться только на ключевую ставку», - заключил собеседник НСН.

При этом обычные покупатели стали отдавать предпочтение новостройкам, так как в таких сделках они чувствуют свою защищенность в отличие от покупок на вторичном рынке. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

