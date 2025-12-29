Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
Инвестиционная активность на рынке недвижимости замедляется не из-за ключевой ставки, а на фоне ужесточения в выдаче ипотеки, заявил НСН Константин Барсуков.
Россияне практически перестали рассматривать недвижимость как инструмент для инвестиций, сегодня на этом рынке выжила только «вторичка», заявил НСН член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Инвестиционная активность на рынке недвижимости России в ближайшей перспективе существенно замедлится. По итогам 2026 года в недвижимость в целом по стране будет вложено 600–650 млрд рублей, что на 24–29% меньше год к году. Перспективы восстановления рынка напрямую зависят от динамики ключевой ставки и макроэкономических условий, пишет «Коммерсант». Барсуков уверен, что рынку просто некуда дальше сокращаться.
«Если мы говорим про спекулятивных инвесторов, которые перепродают квартиру, то, начиная с 2024 года таких было довольно мало. Возможно, еще какое-то сокращение есть, хотя в 2025 году уже таких инвесторов было не так много. Если рассматривать инвесторов с точки зрения бизнеса, это люди, которые делают ремонт и потом перепродают, здесь не такое сокращение. Новостройки сейчас стоят дороже вторички, там отбиться тяжело, но у вторички рынок на небольшом подъеме стоимости. Что касается инвесторов-выкупщиков, это просроченная продажа, это та же самая спекуляция, но в очень короткий срок. Если человеку срочно нужны деньги, другой человек покупает объект, продает через несколько месяцев. Тут с точки зрения маржинальности растущий рынок вторички в пользу этих операций идет», - отметил он.
По его словам, больше всего «пострадали» именно долгосрочные инвесторы.
«Ущерб максимальный для тех, кто хочет купить недвижимость и продать через год-два, чтобы заработать. Тут реальной выгоды нет, это меньше, чем по депозитной ставке. Еще остается категория инвесторов, которые покупают совсем на долгий срок – для детей, на пенсию. Они с рынка новостроек давно ушли, остались только те, кто семейную ипотеку могут использовать. Больше всего влияет ужесточение именно в выдаче ипотеки, мы не можем ориентироваться только на ключевую ставку», - заключил собеседник НСН.
При этом обычные покупатели стали отдавать предпочтение новостройкам, так как в таких сделках они чувствуют свою защищенность в отличие от покупок на вторичном рынке. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
- Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
- Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
- Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru