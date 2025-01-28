Володин: Граждан нужно защитить от заключения договоров на невыгодных условиях
Граждан необходимо защитить от заключения договоров на невыгодных для них условиях и от излишних трат, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 января палата парламента рассмотрит в первом чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.
По его словам, важно сделать все возможное, чтобы защитить людей от манипулирования, шантажа и, как следствие, заключения сделок и договоров на невыгодных для них условиях.
Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов заявил НСН, что необходимо доработать действующее законодательство, ограничив максимальную сумму кредита, выдаваемую по дистанционной заявке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru