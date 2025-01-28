Володин: Граждан нужно защитить от заключения договоров на невыгодных условиях

Граждан необходимо защитить от заключения договоров на невыгодных для них условиях и от излишних трат, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 28 января палата парламента рассмотрит в первом чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.