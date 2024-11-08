Авиакомпании «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования
Суд апелляционной инстанции запретил ООО «Авиакомпания «Победа» навязывать дополнительные услуги страхования. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Астраханской области, представлявшего неопределенный круг потребителей.
Речь идёт о навязывании договоров страхования при дистанционной покупке авиабилетов, путем заранее проставленной в документе «галочки».
«Мосгорсуд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг», - говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что стоимость авиабилетов не должна расти по понятным только авиакомпаниям причинам, и призвал ввести на них фиксированные цены, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru