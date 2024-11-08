Авиакомпании «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования

Отмечается, что суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Астраханской области, представлявшего неопределенный круг потребителей.

Речь идёт о навязывании договоров страхования при дистанционной покупке авиабилетов, путем заранее проставленной в документе «галочки».

«Мосгорсуд признал незаконным включение в договор авиаперевозки автоматического согласия пассажира на предоставление дополнительных платных услуг», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что стоимость авиабилетов не должна расти по понятным только авиакомпаниям причинам, и призвал ввести на них фиксированные цены, сообщает RT.

