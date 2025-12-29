Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина

По его словам, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря. Украинской стороной был запущен 91 беспилотник - все они уничтожены. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», - указал Лавров.

Министр добавил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ, однако пересмотрит свою позицию.

Ранее белорусский лидер Александ Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует успокоиться и остановиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

