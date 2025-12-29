Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
Украина пыталась атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря. Украинской стороной был запущен 91 беспилотник - все они уничтожены. Информации о пострадавших пока не поступало.
«Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены», - указал Лавров.
Министр добавил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ, однако пересмотрит свою позицию.
Ранее белорусский лидер Александ Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует успокоиться и остановиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
- Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
- Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
- Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru