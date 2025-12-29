Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что дипломат был удостоен награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.

Также в указе отмечается, что Мацегору наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Радиславу Хугаеву, который погиб в марте 2022 года в боях за Мариуполь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

