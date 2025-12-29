Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора, скончавшийся 6 декабря в возрасте 70 лет, был посмертно награждён орденом Мужества. Как пишет RT, соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что дипломат был удостоен награды за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России.
Также в указе отмечается, что Мацегору наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Радиславу Хугаеву, который погиб в марте 2022 года в боях за Мариуполь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
- Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
- Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
- Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru