Полный запрет батутных центров – наиболее простое, но неправильное решение, заявила в комментарии НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, для наведения порядка в данной отрасли нужен системный подход.

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил запретить деятельность коммерческих батутных аттракционов. Как сообщают «Известия», инициатива вызвана тем, что около 55% травм в таких центрах заканчиваются переломами или вывихами. При этом общественники считают, что саморегулирование отрасли невозможно, поскольку бизнес заинтересован в массовом посещении батутных центров.

Волынец не поддержала полный запрет коммерческих батутных центров.

«Батуты — это источник радости, физического развития. Я, как мама четверых детей подтверждаю, что поход в батутный центр - желаемый для многих детей досуг, это гораздо лучше, чем какой-нибудь компьютерный клуб. Физическая активность очень важна, учитывая, что у каждого четвертого ребенка в России есть лишний вес. Запрет — это отказ от решения проблемы, она не в батутах, а в хаотичном рынке, где безопасность часто приносится в жертву прибыли, где нет четких правил. Нужно упорядочить и регламентировать работу, чтобы это стало для посетителей не только безопасно, но и полезно», - отметила собеседница НСН.