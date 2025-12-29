Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров

Глава Национального родительского комитета предложила НСН системный подход для решения проблемы травматизма «активных развлечений». 

Полный запрет батутных центров – наиболее простое, но неправильное решение, заявила в комментарии НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По её словам, для наведения порядка в данной отрасли нужен системный подход.

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил запретить деятельность коммерческих батутных аттракционов. Как сообщают «Известия», инициатива вызвана тем, что около 55% травм в таких центрах заканчиваются переломами или вывихами. При этом общественники считают, что саморегулирование отрасли невозможно, поскольку бизнес заинтересован в массовом посещении батутных центров.

Волынец не поддержала полный запрет коммерческих батутных центров.

«Батуты — это источник радости, физического развития. Я, как мама четверых детей подтверждаю, что поход в батутный центр - желаемый для многих детей досуг, это гораздо лучше, чем какой-нибудь компьютерный клуб. Физическая активность очень важна, учитывая, что у каждого четвертого ребенка в России есть лишний вес. Запрет — это отказ от решения проблемы, она не в батутах, а в хаотичном рынке, где безопасность часто приносится в жертву прибыли, где нет четких правил. Нужно упорядочить и регламентировать работу, чтобы это стало для посетителей не только безопасно, но и полезно», - отметила собеседница НСН.

«Ледянки лучше»: В Подмосковье призвали изъять тюбинги из свободной продажи

По её словам, необходимо помнить, что батут, это не просто аттракцион, а серьезная нагрузка на организм даже для здорового человека.

«Батутный центр надо рассматривать не только как развлечение, но и как спортивную тренировку для которой могут быть противопоказания по здоровью. Для человека, который ведет малоподвижный образ жизни, поход в батутный центр может стать источником проблем для здоровья. Как минимум нужно сделать разминку. Эти требования должны быть включены в регламент работы батутных центров», - подчеркнула Волынец.

Для решения проблемы она предложила сочетать жесткое регулирование, просвещение и ответственность.

«Законодательно надо принять обязательный технический регламент для «активных развлечений» - батутных центров, веревочных парков, скалодромов. Ввести лицензирование деятельности или обязательную сертификацию, а также обязательное обучение персонала. Установить возрастные и медицинские ограничения. Обязать центры страховать гражданскую ответственность перед посетителями. Необходимо также просвещать родителей, чтобы было осознание: батутный центр — не бебиситтер, взрослый обязан контролировать ребенка», - заключила Ирина Волынец.

Она также считает, что самим представителям индустрии следует объединиться в саморегулируемую организацию, которая будет устанавливать даже более высокие стандарты, чем закон, и контролировать своих членов.

Психолог рассказала, кому опасно посещать хоррор-квесты

В общественном совете Роспотребнадзора в качестве подтверждения проблемы привели данные Минздрава. Согласно этой статистики, прирост числа травм, получаемых детьми и подростками на батутных аттракционах в возрастной группе до 14 лет составил 5,3% за год, в группе 15–17 лет — 2,1% в год. Предполагается, что ограничения не коснутся спортивных секций, где прыжками занимаются подготовленные профессионалы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что организаторы квестов должны получать сертификат безопасности и нести ответственность за любые происшествия и травмы.

ФОТО: ТАСС / Михаил Почуев
