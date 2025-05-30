В России выявили массовую схему обмана покупателей автомобилей

В России выявлена схема, при которой покупателям автомобилей в салонах принудительно навязываются дополнительные платные услуги, не имеющие реальной ценности. Как сообщает РЕН ТВ, речь идет о продаже так называемых «карт помощи на дороге», оформляемых через фирмы-однодневки, которые в дальнейшем массово объявляют себя банкротами. В результате потребители остаются без обещанных скидок и не могут вернуть уплаченные средства.

По данным телеканала, клиентам предлагают подписывать договоры на сопутствующие услуги под предлогом, что без них невозможно оформить автокредит. На практике предоставление таких услуг, как выезд технического специалиста, запуск двигателя или замена колеса, оказывается фикцией. В договорах содержится пункт, по которому деньги не возвращаются даже при расторжении соглашения.

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Так, жительница Рязани рассказала, что ей навязали карту стоимостью 150 тысяч рублей при покупке малолитражного автомобиля в кредит. Ее случай — не единичный. Только по одной группе компаний, фигурирующей в расследовании, накапливаются судебные иски по всей стране. За схемой, по данным журналистов, стоят три бизнесмена, зарегистрировавшие десятки компаний с аналогичными названиями, регулярно меняющих юридические лица после накопления жалоб.

Юристы призывают автомобилистов внимательно изучать условия договоров при покупке машины и не соглашаться на навязанные услуги, особенно если они оформляются через неизвестные фирмы с сомнительной репутацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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