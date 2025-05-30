В России выявили массовую схему обмана покупателей автомобилей

В России выявлена схема, при которой покупателям автомобилей в салонах принудительно навязываются дополнительные платные услуги, не имеющие реальной ценности. Как сообщает РЕН ТВ, речь идет о продаже так называемых «карт помощи на дороге», оформляемых через фирмы-однодневки, которые в дальнейшем массово объявляют себя банкротами. В результате потребители остаются без обещанных скидок и не могут вернуть уплаченные средства.

По данным телеканала, клиентам предлагают подписывать договоры на сопутствующие услуги под предлогом, что без них невозможно оформить автокредит. На практике предоставление таких услуг, как выезд технического специалиста, запуск двигателя или замена колеса, оказывается фикцией. В договорах содержится пункт, по которому деньги не возвращаются даже при расторжении соглашения.