«Могут обойтись»: Включение интернета в цену авиабилета сочли навязыванием услуг
Кирилл Янков заявил НСН, что многие пассажиры предпочтут отказаться от интернета в полете, чтобы не доплачивать за эту услугу.
Включение интернета в цену авиабилета можно считать навязыванием услуг, так как далеко не всем в полете это необходимо, заявил НСН председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Он отметил, что посчитать себестоимость интернета в стоимости билета будет сложно.
По информации Forbes, Минтранс будет разрабатывать требования для авиакомпаний, согласно которым на борту обязательно должен быть спутниковый интернет, а его стоимость должна быть включена в цену авиабилета. Янков уверен, что услуга должна быть дополнительной.
«В этом имеется признак навязывания услуги. Если предложить пассажиру заплатить больше или меньше на полторы тысячи рублей в зависимости от того, будет интернет или нет, многие предпочтут заплатить меньше. Люди спокойно могут обойтись без интернета несколько часов. Поэтому я не думаю, что это удовольствие должно быть обязательным для всех», - отметил он.
По его словам, эта услуга может быть дополнительной, как это работает в других странах.
«Что касается поездов, есть возможность покрыть основные магистрали сетями связи так, чтобы не задействовать дорогой спутниковый интернет. В самолетах спутниковый интернет не имеет альтернатив. Предоставлять его как услугу можно, в мире есть такой опыт, еще 10-15 лет назад это было. Но обязать включать это в стоимость билета нельзя, у пассажира должно быть право выбора. Оценить себестоимость спутникового интернета невозможно, чтобы рассчитать процент надбавки к цене билета», - заключил собеседник НСН.
Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027-2028 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума "Цифровая транспортация". Эксперты отмечают, что техническая возможность проведения такой связи сегодня есть, специалисты прорабатывают детали. При этом, по его словам, именно от условий операторов будет зависеть бесплатность услуги, передает «Радиоточка НСН».
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