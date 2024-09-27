«Могут обойтись»: Включение интернета в цену авиабилета сочли навязыванием услуг

«В этом имеется признак навязывания услуги. Если предложить пассажиру заплатить больше или меньше на полторы тысячи рублей в зависимости от того, будет интернет или нет, многие предпочтут заплатить меньше. Люди спокойно могут обойтись без интернета несколько часов. Поэтому я не думаю, что это удовольствие должно быть обязательным для всех», - отметил он.

По его словам, эта услуга может быть дополнительной, как это работает в других странах.

«Что касается поездов, есть возможность покрыть основные магистрали сетями связи так, чтобы не задействовать дорогой спутниковый интернет. В самолетах спутниковый интернет не имеет альтернатив. Предоставлять его как услугу можно, в мире есть такой опыт, еще 10-15 лет назад это было. Но обязать включать это в стоимость билета нельзя, у пассажира должно быть право выбора. Оценить себестоимость спутникового интернета невозможно, чтобы рассчитать процент надбавки к цене билета», - заключил собеседник НСН.

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027-2028 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума "Цифровая транспортация". Эксперты отмечают, что техническая возможность проведения такой связи сегодня есть, специалисты прорабатывают детали. При этом, по его словам, именно от условий операторов будет зависеть бесплатность услуги, передает «Радиоточка НСН».

